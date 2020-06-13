Известная супермодель удалила грудные импланты к радости детей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

34-летняя топ-модель Крисси Тейген призналась фанатам, что перенесла серьезную операцию

Модель избавилась от силикона в груди

34-летняя звезда подиумов Крисси Тейген признавалась, что увеличила себе грудь в 20-летнем возрасте, чтобы красиво выглядеть на съемках в бикини. Крисси хотела позировать лежа с пышной грудью.

Однако, когда она стала мамой, то всё изменилось. Звезде захотелось снова иметь возможность с комфортом лежать на животе, а большой бюст ей мешал.

«Операция прошла успешно! Я чувствовала боль, но после пробуждения уже через полминуты чувствовала себя хорошо», - сообщила Крисси поклонникам в Instagram. Она показала открытки, которые ей сделали дети, двухлетний Майлс и четырехлетняя Луна. «Прощай, грудь», - написали для мамы малыши.

Брат и сестра желали маме веселой операции, чем невероятно ее растрогали. Крисси гордится успехами своих детей и часто делится их снимками с поклонниками.