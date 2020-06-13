  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Известная супермодель удалила грудные импланты к радости детей

    • Розсилка
    <p>34-летняя топ-модель Крисси Тейген призналась фанатам, что перенесла серьезную операцию</p> <p></p> - Известная супермодель удалила грудные импланты к радости детей

    34-летняя топ-модель Крисси Тейген призналась фанатам, что перенесла серьезную операцию

    Модель избавилась от силикона в груди

    34-летняя звезда подиумов Крисси Тейген признавалась, что увеличила себе грудь в 20-летнем возрасте, чтобы красиво выглядеть на съемках в бикини. Крисси хотела позировать лежа с пышной грудью.

    Однако, когда она стала мамой, то всё изменилось. Звезде захотелось снова иметь возможность с комфортом лежать на животе, а большой бюст ей мешал.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Известная супермодель удалила грудные импланты к радости детей
    Известная супермодель удалила грудные импланты к радости детей
    Известная супермодель удалила грудные импланты к радости детей
    Известная супермодель удалила грудные импланты к радости детей
    Известная супермодель удалила грудные импланты к радости детей
    Известная супермодель удалила грудные импланты к радости детей
    Известная супермодель удалила грудные импланты к радости детей
    Известная супермодель удалила грудные импланты к радости детей
    Известная супермодель удалила грудные импланты к радости детей
    Известная супермодель удалила грудные импланты к радости детей

    «Операция прошла успешно! Я чувствовала боль, но после пробуждения уже через полминуты чувствовала себя хорошо», - сообщила Крисси поклонникам в Instagram. Она показала открытки, которые ей сделали дети, двухлетний Майлс и четырехлетняя Луна. «Прощай, грудь», - написали для мамы малыши.

    Брат и сестра желали маме веселой операции, чем невероятно ее растрогали. Крисси гордится успехами своих детей и часто делится их снимками с поклонниками.

     Читайте также: 41-летняя мама двоих детей рассказала, как ей удается выглядеть на 20
    знаменитости дети модель шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ