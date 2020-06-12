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    Жизнь

    Назван величайший киногерой в истории

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    Лидером рейтинга стал археолог Индиана Джонс - Назван величайший киногерой в истории
    Лидером рейтинга стал археолог Индиана Джонс

    Сайт Film News обнародовал полный список

    Назван величайший киногерой в истории. Об этом сообщает журнал Empire, который провел опрос среди своих читателей.

    Лидером рейтинга стал археолог Индиана Джонс, роль которого исполнил Харрисон Форд. Вторую строчку заняла Эллен Рипли из серии фильмов «Чужой» — ее сыграла Сигурни Уивер.

    Сайт Film News обнародовал полный список, который был опубликован в печатной версии Empire. Замкнул тройку Железный человек. Кроме того, в первую десятку рейтинга величайших персонажей вошли Капитан Америка, Люк Скайуокер, Бэтмен, принцесса Лея, Джеймс Бонд, Супермен и Черная Пантера.

    В феврале стало известно, что Харрисон Форд снимется в очередном фильме об искателе приключений Индиане Джонсе. Кинопродюсер, президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди подтвердила участие 77-летнего актера в пятой картине франшизы. По ее словам, новый кинофильм будет «продолжением, а не перезагрузкой серии».

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