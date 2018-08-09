Мать Илона Маска получит звание «Модного оракула»
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Розсилка
На ежегодном вечере Night of Stars от Fashion Group International Мэй Маск вручат престижную награду «Модный оракул». Как пишет издание WWD, мероприятие состоится 25 октября в Нью-Йорке.
Темой Night of Stars – 2018 стало «Переосмысление дизайна» (Design Reimagined), поэтому среди номинантов – самые продвинутые и яркие персонажи модной индустрии.
Неудивительно, что выбор жюри пал на кандидатуру 70-летней Мэй Маск. Ведь Мэй уже давно известна не только как мать бизнесмена и изобретателя Илона Маска, но и как влиятельная личность в мире моды. Миссис Маск преуспела в моделинге, после того как в 2015 году подписала контракт с IMG, одним из лучших модельных агентств в мире. Она стала лицом бьюти-бренда CoverGirl, для которого снялась вместе с актрисой Иссой Рэй и профессиональной мотогонщицей Шейлиной Моред.
Кроме того, модель позировала обнаженной для таких изданий, как Time и New York, и сыграла эпизодическую роль в клипе Бейонсе Haunted.
Джерело: Buro 24/7