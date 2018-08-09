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    Жизнь

    Мать Илона Маска получит звание «Модного оракула»

    • Розсилка
    Мей Маск - Мать Илона Маска получит звание «Модного оракула»
    Мей Маск

    На ежегодном вечере Night of Stars от Fashion Group International Мэй Маск вручат престижную награду «Модный оракул». Как пишет издание WWD, мероприятие состоится 25 октября в Нью-Йорке.

    Темой Night of Stars – 2018 стало «Переосмысление дизайна» (Design Reimagined), поэтому среди номинантов – самые продвинутые и яркие персонажи модной индустрии.

    Неудивительно, что выбор жюри пал на кандидатуру 70-летней Мэй Маск. Ведь Мэй уже давно известна не только как мать бизнесмена и изобретателя Илона Маска, но и как влиятельная личность в мире моды. Миссис Маск преуспела в моделинге, после того как в 2015 году подписала контракт с IMG, одним из лучших модельных агентств в мире. Она стала лицом бьюти-бренда CoverGirl, для которого снялась вместе с актрисой Иссой Рэй и профессиональной мотогонщицей Шейлиной Моред.

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    Мать Илона Маска получит звание «Модного оракула»
    Мать Илона Маска получит звание «Модного оракула»
    Мать Илона Маска получит звание «Модного оракула»
    Мать Илона Маска получит звание «Модного оракула»
    Мать Илона Маска получит звание «Модного оракула»
    Мать Илона Маска получит звание «Модного оракула»
    Мать Илона Маска получит звание «Модного оракула»
    Мать Илона Маска получит звание «Модного оракула»
    Мать Илона Маска получит звание «Модного оракула»
    Мать Илона Маска получит звание «Модного оракула»
    Мать Илона Маска получит звание «Модного оракула»
    Мать Илона Маска получит звание «Модного оракула»
    Мать Илона Маска получит звание «Модного оракула»
    Мать Илона Маска получит звание «Модного оракула»
    Мать Илона Маска получит звание «Модного оракула»

    Кроме того, модель позировала обнаженной для таких изданий, как Time и New York, и сыграла эпизодическую роль в клипе Бейонсе Haunted.

    Джерело: Buro 24/7

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