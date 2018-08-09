Барби-стайл: Розовые оттенки в гардеробе Мелании Трамп



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Мелания и Дональд Трамп

Супруга Дональда Трампа не боится экспериментировать со своим стилем

Мелания Трамп регулярно сопровождает супруга на важных политических встречах. Один из пунктов программы «идеальной первой леди» - тщательно подобранный гардероб, и Мелания справляется с этой задачей на все сто.

Вчера она вместе с Дональдом побывала на деловом ужине для американских бизнес-лидеров в Нью-Джерси, сделав выбор в пользу ярко-розового платья от Monique Lhuillier.

Этот фэшн-ход можно оценивать с двух сторон. Во-первых, Мелания вышла в свет в этом наряде не впервые, а значит продемонстрировала свое лояльное отношение к подобным повторениям и разумному использованию гардероба.

Во-вторых, она доказала, что «легкомысленный» розовый может быть уместен даже на подобных деловых мероприятиях. Впрочем, выбор в пользу этого цвета в разных его оттенках она делает далеко не первый раз.

Самые яркие «розовые» луки первой леди США вы можете увидеть прямо сейчас.

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Джерело: Hello!