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    Шоу-биз

    Роман или дружба? Кара Делевинь провела выходные в компании Беллы Хадид

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    &nbsp;Кара Делевинь и Белла Хадид - Роман или дружба? Кара Делевинь провела выходные в компании Беллы Хадид
     Кара Делевинь и Белла Хадид

    В Instagram Кары Делевинь появилась фотография с Беллой Хадид

    Так как моделей раньше не видели вместе, а Кара давно не появлялась на публике со своей девушкой Пэрис Джексон, некоторые комментаторы предположили, что знаменитости начали встречаться.

    Однако, как оказалось, модели вместе оказались на вечеринке, посвященной запуску нового альбома рэпера Трэвиса Скотта — Astroworld. Помимо самого музыканта и его возлюбленной Кайли Дженнер, на вечеринку были приглашены Кендалл Дженнер, Кара и Белла.

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    Роман или дружба? Кара Делевинь провела выходные в компании Беллы Хадид
    Роман или дружба? Кара Делевинь провела выходные в компании Беллы Хадид

    Специально для своих друзей Трэвис арендовал популярный парк аттракционов Six Flags Magic Mountain. Все аттракционы в этот вечер были открыты только для гостей вечеринки.

    Джерело: graziamagazine.ru

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