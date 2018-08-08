Мармеладные ногти: тренд из 90-х снова с нами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Jelly Nails

В 90-х длинные острые ногти, покрытые яркими кислотными цветами, были неоспоримым трендом того времени. Мода на так называемые Jelly Nails постепенно возвращается

Когда дело доходит до тенденций в маникюре, Instagram — одно из лучших мест, чтобы найти вдохновение. Стоило Кайли Дженнер опубликовать в микроблоге снимок своих длинных розовых полупрозрачных ногтей — все сразу же заговорили о возвращении в моду «мармеладного» маникюра..

Jelly Nails делают с помощью технологии моделирования на типсах и формах акрилом или гелем. Поэтому смастерить Jelly Nails дома самостоятельно будет очень сложно, лучше обратиться к профессионалам.



При выборе оттенка эксперти советуют обратить внимание на розовый, фиолетовый, ментоловый, лимонно-желтый, а также небесно-голубой, красный и лайм — это беспроигрышные варианты.

Удачно будет выглядеть дизайн в виде объемных цветов, главное, чтобы они были прорисованы вручную, или плавный переход — омбре. Можно использовать стразы у кутикулы. Жить такой маникюр будет от двух до пяти недель.

«К элегантности такие ногти не имеют отношения, скорее, это вариант похулиганить в отпуске, или же для юных ценительниц длинных, ярких ногтей. Делается такой маникюр прозрачными материалами для моделирования с добавлением цветных пигментов, чтобы добиться эффекта цветного желе»,— рассказала эксперт.

Для вдохновения перейдите по хэштегу #JellyNails в соцсетях. Такой маникюр в неоново-розовых, оранжевых, желтых и синих оттенках — идеальный вариант на лето. Даже фильтры вам не понадобятся, он и так выглядит очень сочно и ярко.

Джерело: comments.ua