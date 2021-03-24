Девушка бросила работу в полиции, ради карьеры модели. Она бысто стала миллионершей (фото)

Девушке готовы платить сотни тысяч за ее откровенные фото

Шарлотта Роуз из Эссекса, Англия, мечтала стать ветеринаром и даже поступила в университет, но на год отложила обучение. В тот момент девушке предложили поработать кинологом в полиции, и она согласилась. Однако вскоре поняла, что это место ей не подходит. Девушка чувствовала давление со стороны коллег мужчин и понимала, что не добьется здесь многого.

Спустя год Шарлотта оставила свое занятие и стала работать моделью: она рекламировала нижнее белье и роскошные спортивные автомобили. А в 2016 году ей предложили присоединиться к только появившемуся сайту OnlyFans, где можно зарабатывать на откровенных кадрах. Сначала девушка отнеслась к затее без особого энтузиазма, однако потом стала посвящать созданию контента 14–16 часов в день, что быстро принесло свои плоды. Брюнетка начала зарабатывать до £150 тыс. в месяц и быстро превратилась в миллионершу.

Однако Шарлотта заявила, что делает относительно приличный контент, который не выходит за рамки. Именно поэтому ее любят многочисленные поклонники. 27-летняя модель отметила, что ей нравится работать на саму себя и не иметь начальников. При этом девушка почти все время посвящает своему занятию, даже если берет «отпуск».

Несмотря на огромные суммы на счете, Шарлотта не спешит вести красивую жизнь и бездумно тратить деньги, пишет Daily Mail. Вместо этого она инвестировала в недвижимость и организовала собственный бизнес. Но перед одной вещью все же не смогла устоять: с детства она мечтала о фиолетовом «ламборгини» — и купила его себе за £256 тыс.

Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.