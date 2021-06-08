Через несколько месяцев после родов. Ратаковски в бикини и с сыном взорвала Интернет (фото)

30-летняя американская модель и актриса отметила день рождения

Эмили Ратаковски сегодня отмечает юбилей. Она отдыхает на курорте вместе с мужем — продюсером Себастьяном Бир-Макклардом и сыном Сильвестром, которому завтра исполнится три месяца. Эмили подобрала себе и любимым мужчинам стильные купальники для летнего вояжа.

Инстадива держала в руках малыша, одетого в плавки с тем же принтом, что и у нее. В кадр попал и глава семейства. Мужчина проходил мимо, пока его жена позировала с младенцем. «Канун дня рождения с партнером по отпуску мечты», — отметила Эмили.

Ратаковски быстро вернула прежний вес после беременности. Она похвасталась стройной фигурой в необычном аутфите. Модель сочетала желтый топ с оригинальной баской и стразами и ярко-оранжевую юбку с крупным карманом.

Ранее «Скотч» сообщал, что Монатик впервые рассказал, как справился с новостью о смерти отца перед концертом.

Монатик добавил, что именно тогда четко понял, какая нелегкая профессия артиста. Звезда плакал на сцене, впрочем, этого не заметили.

«Хорошо, что много танцую. Пот смешался со слезами, никто ничего не заметил, но это было очень-очень тяжело», — признался певец.