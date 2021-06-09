Становится жарко. Похудевшая Джамала отважилась на пикантную фотосессию

Артистка устроила пикантную фотосессию

Украинская певица Джамала, которая месяц назад на отдыхе похвасталась фигурой в купальнике, порадовала фанатов кадрами из новой пикантной фотосессии.

На странице в Instagram артистка разместила фото и видео, на которых предстоит топлесс. Звезда позирует в пиджаке на голое тело и джинсах, которые хорошо подчеркнули ее подтянутые формы. На всех фотографиях Джамала изображена спиной к камере.

Эти кадры знаменитость подписала коротко: «Становится жарко».

А вот поклонники исполнительницы не сдерживали эмоций и эпитетов, чтобы описать внешний вид своего кумира:

Ранее «Скотч» сообщал, что Монатик впервые рассказал, как справился с новостью о смерти отца перед концертом.

Монатик добавил, что именно тогда четко понял, какая нелегкая профессия артиста. Звезда плакал на сцене, впрочем, этого не заметили.

«Хорошо, что много танцую. Пот смешался со слезами, никто ничего не заметил, но это было очень-очень тяжело», — признался певец.