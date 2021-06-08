Герой Marvel совершил каминг-аут в новом сериале

Стал известен гендер популярного персонажа

Поклонники Marvel, для которых важен вопрос гендерной идентификации персонажей, получили царский подарок в свежем проморолике сериала «Локи», опубликованном в официальном Твиттер-аккаунте. В личном деле самого коварного и обаятельного героя Marvel, показанном в видео, в графе «пол» указано «флюидный». Это значит, что персонаж Тома Хиддлстона имеет изменчивую гендерную идентичность и в разное время может быть и мужчиной, и женщиной.

POV: You've just arrived at the TVA Marvel Studios' #Loki starts streaming Wednesday on @DisneyPlus. pic.twitter.com/fhP2pWvOz5 — Loki (@LokiOfficial) June 6, 2021

та деталь соответствует канону, поскольку Локи в комиксах способен менять половую принадлежность. Фанаты считают его одним из немногих представителей ЛГБТ-сообщества в Marvel и давно ждали подтверждения того, что в кинофраншизе их любимец также сохранил свою особенность.

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