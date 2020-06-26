Мел Гибсон ответил на обвинения Вайноны Райдер в гомофобии и антисемитизме



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Актриса добавила, что позже Гибсон пытался извиниться за свои слова

На днях 48-летняя актриса Вайнона Райдер рассказала об оскорбительных высказываниях 64-летнего Мела Гибсона, который позволял себе антисемитские и гомофобные шутки. Об этом Райдер в интервью The Sunday Times, где, в частности, обсуждался вопрос антисемитизма в киноиндустрии.

По словам Вайноны, инцидент произошел на вечеринке, которую она посетила в 1990-х годах. «Мел Гибсон курил сигару, мы общались, и тут он говорит моему другу-гею: «Стоп, я что, подхвачу СПИД?» А потом разговор зашел о евреях, и он спросил: «Ты ведь не сбежавшая от печи, так ведь?» - вспоминает Райдер.

Актриса добавила, что позже Гибсон пытался извиниться за свои слова, однако сам Гибсон все отрицает - и оскорбительные высказывания, и то, что он пытался извиниться перед актрисой.

«Это на 100 % ложь. Она врала об этом десять лет назад, общаясь с прессой, и врет об этом сейчас. Неправда и то, что Гибсон тогда пытался извиниться перед ней. Мел действительно связывался с ней несколько лет назад, чтобы обсудить ее клевету, но она отказалась от разговора», - рассказал представитель Гибсона.

Вот что ответила Райдер на заявление Гибсона: «Я верю в искупление и прощение и надеюсь, что мистер Гибсон нашел способ справиться со своими демонами. Для меня это очень живое и болезненное воспоминание. Лишь приняв на себя ответственность за свое поведение, мы сможем искупить свою вину и начать уважать друг друга. Желаю ему успехов», — сказала Райдер.

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