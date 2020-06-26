Полуобнаженная Хлои Кардашьян попала в объектив украинского фотографа



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Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян-Уэст Хлоя Фото: @goodamerican

Украинка сняла сестру Ким в бикини у бассейна

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян-Уэст Хлоя снялась в рекламной кампании собственного бренда Good American в купальнике. Серия снимков появилась в Instagram-аккаунте марки.

На размещенном фото 35-летняя знаменитость лежит с закрытыми глазами на бортике бассейна в бикини оливкового цвета, держа при этом руки на бедрах. Из аксессуаров на ней — золотое украшение на талии и серьги-кольца. Кардашьян также попозировала в слитном черном купальнике с распущенными волосами.

Снимки были сделаны украинской фотохудожницей Сашей Самсоновой, которая регулярно сотрудничает с сестрами Кардашьян и Дженнер.

Подписчики Кардашьян оценили ее внешний вид. «О боже, ты такая горячая, Хлои!» — написал один. «Я тебя обожаю» — признался второй. «Заказала себе такой же купальник! Ты шикарна» — комментировал третий. «Я влюблен в твое тело» — высказался четвертый.

В апреле Саша Самсонова поснимала американскую супермодель Кендалл Дженнер в откровенном наряде для рекламной кампании модного бренда сестер Дженнер Kendall + Kylie. Модель запечатлели в полный рост на фоне пальм в белом бикини и широкополой плетеной шляпе бренда Gladys Tamez Millinery.

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