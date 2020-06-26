Даша Астафьева в пикантном наряде без белья показала своих партнерш



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Певица Даша Астафьева instagram.com/da_astafieva/

Певица опубликовала горячий фотосет со своим шоу-балетом

Даша Астафьева умет мастерски будоражить и интриговать поклонников. Ее эротические фотосеты не оставляют пространства для фантазии, а умение эстетично раздеваться на камеру и соблазнять фанов одним лишь взглядом и томной позой давно снискало славу особого искусства. Так, артистка решила предстать перед подписчиками в Instagram в провокационном сценическом наряде со своими «боевыми подругами» по сцене.

Даша показала пару кадров нового фотосета, на которых позирует в корсете с прозрачной вставкой в районе груди без белья и оригинально оформленным с помощью каменей, страз и бусин лифом и узких брюках. Она зачесала волосы в высокий хвост. Макияж – с акцентом на алые сочные губы, на веках – широкие выразительные стрелки.

«Радусь, что появилась возможность видеться на концертах. Для меня не существует творчества в виртуальном пространстве. У нас для вас много красивого и нового», - заинтриговара певица. А фото с двумя девушками из шоу-балета в блестящих купальниках и сетчатых колготах и сапогах-чулках подписала так: «С боевыми подругами».

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