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    Жизнь

    Даша Астафьева в пикантном наряде без белья показала своих партнерш

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    Певица Даша Астафьева - Даша Астафьева в пикантном наряде без белья показала своих партнерш
    Певица Даша Астафьева
    instagram.com/da_astafieva/

    Певица опубликовала горячий фотосет со своим шоу-балетом

    Даша Астафьева умет мастерски будоражить и интриговать поклонников. Ее эротические фотосеты не оставляют пространства для фантазии, а умение эстетично раздеваться на камеру и соблазнять фанов одним лишь взглядом и томной позой давно снискало славу особого искусства. Так, артистка решила предстать перед подписчиками в Instagram в провокационном сценическом наряде со своими «боевыми подругами» по сцене.

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    Даша Астафьева в пикантном наряде без белья показала своих партнерш
    Даша Астафьева в пикантном наряде без белья показала своих партнерш
    Даша Астафьева в пикантном наряде без белья показала своих партнерш
    Даша Астафьева в пикантном наряде без белья показала своих партнерш
    Даша Астафьева в пикантном наряде без белья показала своих партнерш
    Даша Астафьева в пикантном наряде без белья показала своих партнерш
    Даша Астафьева в пикантном наряде без белья показала своих партнерш
    instagram.com/da_astafieva/

    Даша показала пару кадров нового фотосета, на которых позирует в корсете с прозрачной вставкой в районе груди без белья и оригинально оформленным с помощью каменей, страз и бусин лифом и узких брюках. Она зачесала волосы в высокий хвост. Макияж – с акцентом на алые сочные губы, на веках – широкие выразительные стрелки.

    «Радусь, что появилась возможность видеться на концертах. Для меня не существует творчества в виртуальном пространстве. У нас для вас много красивого и нового», - заинтриговара певица. А фото с двумя девушками из шоу-балета в блестящих купальниках и сетчатых колготах и сапогах-чулках подписала так: «С боевыми подругами».

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