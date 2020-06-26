Молоденькая жена Виктора Павлика рассказала, как певец заботится об онкобольном сыне



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Певец Виктор Павлик с сыном

Екатерина отметила, что артист активно принимает участие в жизни сына

Жена украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова ответила тем, кто обвиняет ее мужа, что он не помогает больному сыну.

Екатерина записала stories в своем Instagram, в которых отметила, что если она о чем-то из их с Виктором жизни не рассказывает, то это не значит, что этого не происходит. В частности, это касается ситуации с сыном Виктора Павлика Павлом, который борется с раком.

«Что касается к ситуации, если мы чего-то не показываем, это не значит, что этого не происходит. Не значит, что Виктор не беспокоится о сыне, не ездит туда. Я считаю, это было бы странно, если бы я транслировала такие вещи, как приобретение коляски. Это все происходит в нашей жизни. Я не думаю, что это было бы приятно Виктору и Паше, если бы я об этом рассказывала. Если я или Виктор не показываем чего-то в своей жизни, это не говорит о том, что этого не происходит, что Виктор не ездит к сыну. Он ездит, он беспокоится, он его моет, он носит на себе. Он его возит в больницу. Просто я считаю, не стоит рассказывать об этом, тем более в своем блоге», - отметила Репяхова.

Ранее сообщалось, что сын Виктора Павлика прекратил лечение и опубликовал обращение в сети.

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