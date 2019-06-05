Зеленская выгуляла стильный лук первой леди в заграничной поездке



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Елена Зеленская

Первая леди порадовала новыми фото

Сегодня, 5 июня жена президента Зеленского выложила фото с первого зарубежного визита в своей новой роли.

Зеленская в Брюсселе выгуляла бежевый костюм от украинского бренда SIX.

Сумка первой леди стоит не так уж и много - $295.

«Брюссель. Первый зарубежный визит. Сегодня была возможность насладиться волшебным городом и следить за ходом официальных встреч Владимира. Хочу поблагодарить за гостеприимство жене Главы Миссии Украины при НАТО Инне Пристайко и жене Посла Украины в Бельгии Тамаре Точицкой», - написала Зеленская.