Ветеран пофлиртовал с Меланией Трамп на глазах ее мужа



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Дональд и Мелания Трамп Legion-Media

Первая леди США покоряет мужские сердца

В рамках официального тура по Великобритании президентская чета США посетила мероприятие, посвященное 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии во время Второй мировой войны. Для выхода 49-летняя Мелания Трамп выбрала элегантный светлый образ.

Торжественное событие состоялось в английском городе Портсмут в графстве Гэмпшир. Перед публикой первая леди США появилась в белоснежном пальто The Row и шляпке Philip Treacy, напомнившей модели головных уборов, которые носит Меган Маркл.

Вместе с королевской семьей и премьер-министром Великобритании Дональд и его супруга посмотрели музыкальный спектакль, показательные выступления представителей британской армии и авиации, а в завершение церемонии встретились с ветеранами.

Один из бывших военнослужащих оказал особое внимание супруге президента. 93-летний Томас Катберт, увидев Меланию, признался, что будь он на 20 лет моложе, то попытал бы свое счастье завоевать сердце красавицы. Дональд поддержал мужчину, иронично ответив, что у него бы все получилось, и поблагодарил за комплимент жене. По словам Томаса, он был приятно удивлен тем, что президент оказался не таким, как его показывают по телевизору.

За три дня поездки Дональд и Мелания успели встретиться с Терезой Мэй и Елизаветой II. В честь почетных гостей королева устроила ужин в Букингемском дворце, к которому готовилась пол года. Чета Трамп в благодарность организовали ответный званый вечер для монаршей семьи.

В начале мая Кейт Миддлтон посетила особняк Блетчли-парк, где побывала на выставке, посвященной 75-й годовщине высадке союзников в Нормандии. Во время визита она рассказала о трудностях материнства и как однажды младший сын ее очень напугал.

Джерело: graziamagazine.ru