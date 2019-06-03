Мерил Стрип считает, что не только мужчины бывают токсичными



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Мерил Стрип styleinsider.com.ua

Выражение «токсичная мужественность» уже входит в обиход по всему миру, что совсем не радует звезду «Большой маленькой лжи» Мерил Стрип

В преддверии премьеры второго сезона сериала актриса приняла участие в интервью с редактором издания Vanity Fair, где встала на защиту мужчин и раскритиковала набирающее популярность определение.

«Я думаю, временами мы причиняем другим боль. Мы раним наших мальчиков, называя мужественность токсичной. Женщины тоже бывают очень токсичными и ядовитыми на слова. Куда опаснее навешивать ярлыки, ведь они — преграда для открытого общения между людьми. У всех у нас есть хорошие и плохие черты», — заявила Стрип.

Несмотря на активную борьбу за права женщин, Мерил не относит себя к феминисткам. Продвигая фильм «Суфражистка», актриса заявила журналисту, что предпочитает называть себя гуманистом. «Я за баланс между полами», — сказала тогда Стрип. Тем не менее, актриса остра на язык, когда речь заходит о харассменте и сексизме. В 2014 году она назвала Уолта Диснея «гендерным расистом» за его убеждение, что женщины не способны заниматься мультипликацией. В 2015 году она агитировала Конгресс принять поправку о равных правах, чтобы сделать дискриминацию неконституционной. А в прошлом году стала одной из основательниц социальной кампании по защите женщин от домогательств.

Джерело: popcornnews