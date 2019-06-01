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    Кара Делевинь и бренд Balmain представили совместную коллекцию сумок

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    Кара Делевинь и бренд Balmain представили совместную коллекцию сумок
    vogue.ua

    Британская актриса и модель Кара Делевинь является главной музой Оливье Рустена и амбассадором французского модного Дома Balmain

    Теперь Кара шагнула на новый уровень, присоединившись к креативной команде Balmain в качестве дизайнера лимитированной линейки сумок. Делевинь в коллаборации с Рустеном выпустили три модели сумок – Romeo, Twist и BBag.

    Новые аксессуары выполнены из черной кожи с яркими металлическими деталями в виде шипов и карабинов, которые объединяют эстетику бренда Balmain и индивидуальный стиль Кары. Сумки легко трансформируются из вечерних в повседневные, если снять или добавить дополнительные элементы. 

    «Сумка – это очень личный аксессуар, – комментирует Рустен. – Вы должны понимать ритм жизни женщины, чтобы сделать для нее идеальную сумку».

    Ольвье и Каре удалось создать классические модели, которые органично впишутся в любой ритм жизни.

    «Что мне нравится в сумках, которые мы создали – это их универсальность. С ними можно пойти как на работу, так и отправиться на ужин с друзьями», – говорит Делевинь. 

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    Официальный запуск коллекции будет сопровождаться серией видеофильмов с участием Делевинь. 

    Джерело: vogue.ua

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