Кара Делевинь и бренд Balmain представили совместную коллекцию сумок



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vogue.ua

Британская актриса и модель Кара Делевинь является главной музой Оливье Рустена и амбассадором французского модного Дома Balmain

Теперь Кара шагнула на новый уровень, присоединившись к креативной команде Balmain в качестве дизайнера лимитированной линейки сумок. Делевинь в коллаборации с Рустеном выпустили три модели сумок – Romeo, Twist и BBag.

Новые аксессуары выполнены из черной кожи с яркими металлическими деталями в виде шипов и карабинов, которые объединяют эстетику бренда Balmain и индивидуальный стиль Кары. Сумки легко трансформируются из вечерних в повседневные, если снять или добавить дополнительные элементы.

«Сумка – это очень личный аксессуар, – комментирует Рустен. – Вы должны понимать ритм жизни женщины, чтобы сделать для нее идеальную сумку».

Ольвье и Каре удалось создать классические модели, которые органично впишутся в любой ритм жизни.

«Что мне нравится в сумках, которые мы создали – это их универсальность. С ними можно пойти как на работу, так и отправиться на ужин с друзьями», – говорит Делевинь.

Официальный запуск коллекции будет сопровождаться серией видеофильмов с участием Делевинь.

Джерело: vogue.ua