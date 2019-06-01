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    Брук Шилдс отпраздновала день рождения: лучшие фотосессии актрисы

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    Брук Шилдс отпраздновала день рождения: лучшие фотосессии актрисы
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    Модели и актрисе Брук Шилдс 31 мая исполнилось 54 года

    Карьера Шилдс как модели началась в середине 1970-х годов, когда она была еще ребенком. Ее первой актерской работой стало участие в сериале «Слоновая кость», снятом Франческо Скавулло.

    В 1975 году в возрасте 10 лет Брук Шилдс с одобрения своей матери приняла участие в откровенной эротической фотосессии Гарри Гросса для «Playboy Press», снявшись совершенно обнаженной. Впоследствии она много лет пыталась отсудить у журнала права на фото и негативы, но проиграла.

    Переснимок оригинала, выполненный нью-йоркским художником Ричардом Принсом, должен был выставляться на всеобщее обозрение в лондонской Галерее Тейт, однако полиция запретила экспозицию фотографии, сославшись на недопустимость экспонирования «детской порнографии».

    В начале 1980 года Шилдс была самой молодой моделью, когда-либо появившейся на обложке «Vogue». Позже в этом же году актриса появилась в противоречивой теле- и печатной рекламе джинсов от Calvin Klein. В рекламном слогане Шилдс произносит фразу: «Вы хотите знать, что находится между мной и моими джинсами? Ничего!»

    К 16 годам Шилдс стала одной из самых узнаваемых моделей в мире. Журнал «Time» от 9 февраля 1981 года сообщал, что ее дневной заработок составлял 10 000 $. В 1983 году Шилдс появилась на обложке сентябрьского «Paris Vogue», в октябре и ноябре — американского «Vogue» и декабрьского выпуска итальянской версии журнала.

    Самую большую известность Брук принес фильм «Голубая лагуна» 1980 года. За роль Эммелин она была номинирована как лучшая актриса года на премию «Молодой актёр». И за эту же роль в 1981 году получила анти-кинопремию «Золотая малина» в номинации «Худшая женская роль»

    В 1990 году второй раз получила награду «Золотая малина» в номинации «худшая женская роль второго плана» за роль камео в фильме «Зона скорости».

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    В 1996—2000 годах играла главную роль в телесериале «Непредсказуемая Сьюзан», за эту роль в 1997 году получила премию «Выбор народа» в номинации «Любимая актриса в новом шоу» и была дважды номинирована в 1997 и в 1998 годах на премию «Золотой глобус» как Лучшая актриса в телесериале .

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