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    Жизнь

    Мини-платье и бриллианты: Первая леди Франции восхитила стильным луком на торжественном приеме в Версале

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    Брижит Макрон - Мини-платье и бриллианты: Первая леди Франции восхитила стильным луком на торжественном приеме в Версале
    Брижит Макрон

    Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой Брижит приняли в гостях наследного принца Японии Нарухито

    .В честь приезда высокопоставленного гостя президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга организовали государственный ужин в Версальском дворце. Первая леди Франции Брижит Макрон выбрала для приема наряд с цветочными деталями от своего любимого бренда Louis Vuitton.

    65-летняя Брижит Макрон предстала в коротком платье бледно-фиолетового оттенка. Свой стильный образ она дополнила туфлями цвета металлик, украшениями с бриллиантами и клатчем.

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