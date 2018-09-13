Мини-платье и бриллианты: Первая леди Франции восхитила стильным луком на торжественном приеме в Версале



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Брижит Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой Брижит приняли в гостях наследного принца Японии Нарухито

.В честь приезда высокопоставленного гостя президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга организовали государственный ужин в Версальском дворце. Первая леди Франции Брижит Макрон выбрала для приема наряд с цветочными деталями от своего любимого бренда Louis Vuitton.

65-летняя Брижит Макрон предстала в коротком платье бледно-фиолетового оттенка. Свой стильный образ она дополнила туфлями цвета металлик, украшениями с бриллиантами и клатчем.

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