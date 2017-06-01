Министр Нищук прокомментировал свои дорогие покупки в Швейцарии

Министра культуры поспешили обвинить в роскоши, но на все нашлись исчерпывающие объяснения

Недавняя поездка Министра культуры Евгения Нищука в Давос вызвала бурные обсуждения в сети после того, как отдельные пользователи посчитали, сколько могло бы стоить такое путешествие. По данным одного из издания, журналисты которого летели тем же рейсом, что и министр, отметило, что Нищук находился в бизнес-классе самолета, а также пользовался



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Евгений Нищук

Министра культуры поспешили обвинить в роскоши, но на все нашлись исчерпывающие объяснения

Недавняя поездка Министра культуры Евгения Нищука в Давос вызвала бурные обсуждения в сети после того, как отдельные пользователи посчитали, сколько могло бы стоить такое путешествие.

По данным одного из издания, журналисты которого летели тем же рейсом, что и министр, отметило, что Нищук находился в бизнес-классе самолета, а также пользовался VIP-сервисами аэропорта. Также пресса заметила в руках у министра пакет с логотипом дорогого швейцарского рыбного магазина. Это заставило многих сделать вывод, что министр купил деликатесы.

Однако пресс-секретарь министра Юлия Даценко опровергает информацию о том, что Нищук тратил большие суммы в аэропорту. В частности, было предоставлено фото посадочного талона своего начальника, из которого становится ясно, что он летел эконом-классом.

Также спикер уточнила, что именно министр приобрел в Швейцарии. Даценко уточняет, что Нищук побывал в Давосе на Конференции министров культуры стран-подписантов европейской культурной конвенции по официальному приглашению президента Швейцарии Алана Берсе.

«И именно швейцарская сторона взяла на себя все затраты в Швейцарии, в частности, и трансфер на самолет всех приглашенных со всей Европы… А дорогими продуктами… является кусок сыра и сувенирная досочка, общая стоимость которых составляет 18 франков. Так что эта «сенсация» - является неправдивой и попросту желтой», - отметила Даценко.

А из личных приобретений Нищука показывается швейцарский сыр:

Джерело: Табло ID