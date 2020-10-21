Мировые знаменитости, которые прожили больше 100 лет: кто они (фото)



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Голливудский актер Кирк Дуглас

Дэвиду Рокфеллеру 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь

Дуглас, Рокфеллер ,— вот далеко не полный список знаменитостей, которым удалось дожить до ста лет. Вспоминаем, кто еще из звезд достиг трехзначного возраста.

Кирк Дуглас (1916 — 2020)

Будущий актер родился в Амстердаме, штат Нью-Йорк, 9 декабря 1916 года, и его имя звучало вовсе не так: Исер Данилович. Позднее его семья взяла фамилию Демские. Он был четвертым ребенком и единственным сыном в еврейской семье, которая переехала в США из белорусского города Чаусы в 1910 году.

Мальчик с детства мечтал играть на сцене, и родители постарались дать ему образование. Параллельно с учебой в колледже он много работал и в 1939 году поступил в Академию драматических искусств. Денег на обучение не было, но талантливому парню дали стипендию.

Руководитель труппы Карл Малден придумал Исеру имя и фамилию, под которыми он стал известен на весь мир. Дуглас два года воевал — он служил на Тихоокеанском флоте, где заболел дизентерией и вернулся домой едва живым. Он женился на Дайане Лав Дилл, и в 1944 году у них родился сын — ныне знаменитый актер Майкл Дуглас.

Бывшая однокурсница Лорен Бэколл помогла ему найти первую роль в кино — в фильме «Странная любовь Марты Айверс». Талантливый актер оказался нарасхват и выбил себе самые лучшие условия контракта с киностудией.

После фильмов «Великий грешник» и «Чемпион» к нему пришла мировая слава. Тогда же он развелся с первой женой (а двоих сыновей они продолжили воспитывать вместе) и женился на Энн Байденс, у них появились еще два сына.

Среди известных лент Дугласа — «Спартак», «Жажда жизни», «Доктор Джекилл и мистер Хайд». Но интересно, что «Оскар» Кирку достался только в 1996 году — за вклад в кинематограф. К тому моменту он сыграл почти в сотне фильмов, стал режиссером нескольких, а также участвовал в бродвейских постановках.

После инсульта в том же году он так до конца и не оправился, хотя прожил еще 23 года. В 2010-м Кирк был признан самым пожилым знаменитым блогером — он писал заметки в MySpace.

Оливия де Хэвилленд (родилась 1 июля 1916 года)

Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд родилась в Токио, где работал ее отец-адвокат. Год спустя на свет появилась ее сестра Джоан.

В 1919 году после развода мать девочек переехала с ними в США. Обе хотели стать актрисами, но Оливия пробилась в кино первой. Она дебютировала в фильме «Одиссея капитана Блада» в 1935 году, а в 1939-м стала мировой звездой после исполнения роли Мелани Гамильтон в «Унесенных ветром».

Актриса получила две премии «Оскар»: «Каждому — свое» (1947) и «Наследница» (1950). Между фильмами она успела выйти замуж за писателя Маркуса Гудриха и родить сына Бенджамина. В 1956 году от второго мужа, журналиста Пьера Галанте, родила дочь Жизель.

Постоянное соперничество с Джоан Фонтейн отнимало у нее силы. Дошло до того, что сестры перестали общаться. Джоан ехидно замечала, что опередила сестру в замужестве и получении «Оскара», а также надеется умереть первой. Так и вышло — она ушла из жизни в 2013 году, и Оливия, здравствующая и поныне, заявила, что опечалена ее смертью.

Бо Гилберт (родилась 10 марта 1916 года)

Марджори Гилберт, известная как Бо, стала мировой звездой в мае 2016 года. Отмечая 100-летие журнала Vogue, британский магазин одежды Harvey Nichols пригласил 100-летнюю старушку сняться в своей рекламе.

Впрочем, понятие «старушка» тут не очень уместно. Бо выглядит гораздо моложе, заявляет, что любит красиво одеваться, и радуется, что теперь женщины могут носить всё, что им захочется. Она до сих пор носит каблуки и не выходит из дома без макияжа!

После этой рекламной кампании был выпущен ролик о том, что большинству моделей от 16 до 25 лет, а дамы в возрасте тоже хотят выглядеть стильно.

Дэвид Рокфеллер — старший (1915 — 2017)

Внук первого долларового миллиардера Джона, брат 41-го президента США Нельсона — у этого долгожителя отличная биография!

В ней есть и Гарвард, и жена красавица, и шестеро детей, и деньги, которых никогда не потратить… А есть и три года службы в разведке во время Второй мировой войны. После войны он работал в Chase National Bank в странах Латинской Америки, где добился больших успехов. Впоследствии он стал председателем правления объединенного Chase Manhattan Bank.

После ухода на пенсию в 1980 году Рокфеллер занимался благотворительностью и развитием образования, в 2002-м написал мемуары.

Ему принадлежала самая большая в мире коллекция жуков — более 150 тысяч экземпляров.

Дэвид Рокфеллер умер в 2017 году от сердечной недостаточности. Интересно, что миллиардеру 7 раз (!) делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь, но бесконечно это продолжаться не могло. Первый раз к этому прибегли в 1976 году, когда он попал в автокатастрофу. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.

Королева-мать Елизавета (1900 — 2002)

Мать ныне здравствующей 93-летней британской королевы прожила 101 год. Елизавета Боуз-Лайон родилась в знатной семье, но до сих пор ходят слухи, что ее настоящей матерью была то ли служанка, то ли кухарка. А все потому, что Елизавета была девятым ребенком у не самой здоровой матери. В любом случае доказать ничего не удалось.

В 1923 году она вышла за принца Альберта, который предлагал ей руку и сердце несколько раз подряд. Елизавета не хотела стать жертвой королевского этикета, но Берти удалось ее уговорить.

После смерти свекра, короля Георга V, в 1936 году стала королевой. Ее муж взошел на королевский престол под именем Георга VI.

Елизавета была известна своей несгибаемой волей, ее боялся даже Адольф Гитлер. Во время войны она отказалась уезжать из Лондона с детьми.

После смерти мужа от рака легких на трон взошла ее дочь, но королева-мать по мере сил участвовала в общественной жизни Великобритании.

С 2000 года ее преследовали переломы, а последние 4 месяца жизни — сильная простуда. 9 февраля 2002 года от инсульта умерла ее младшая дочь Маргарет. Перед похоронами Елизавета сломала руку, но все равно отправилась на церемонию. 30 марта королева-мать умерла.

Глория Стюарт (1910 — 2010)

Актриса Глория Стюарт родилась в Калифорнии и с детства мечтала выступать на сцене. Она известна ролями в фильмах «Скандал в Риме», «Земля изобилия» и «Человек-невидимка», а с 1944-го по 1975 год отошла от кино, заявив, что устала от съемок.

Тем не менее в 1997 году она сыграла главную роль в своей карьере.

Да-да, именно она стала постаревшей Роуз в «Титанике»! Актрисе было 87, но ее состарили до сотни. И не зря: за эту роль она получила множество премий, в том числе «Оскар». Кстати, после «Титаника» она продолжила сниматься в эпизодических ролях.

Глория Стюарт умерла от дыхательной недостаточности после нескольких лет борьбы с раком легких.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.