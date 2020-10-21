Самая горячая миллиардерша Кайли Дженнер без трусиков и лифчике восхитила мужчин (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

23-летняя инстадива Кайли Дженнер устроила горячую фотосессию instagram.com/kyliejenner/

Звезда составила яркий образ для эффектных кадров

Младшая представительница клана Кардашьян, 23-летняя инстадива Кайли Дженнер, выпустила очередную линейку бьюти-продуктов Kylie Cosmetics. Дженнер воспользовалась шансом вызвать ажиотаж. Инстадива превратила анонс новой коллекции в секс-провокацию.

Перед фотографом бывшая возлюбленная Трэвиса Скотта позировала полуобнаженной. Кайли предстала в бюстгальтере и сетчатых колготках с леопардовым принтом. Звезда «забыла» о трусиках, добавив аутфиту «перчинку». Босоножки на высоких каблуках дополнили эксцентричный look модели.

Дженнер удалось впечатлить мужчин. «Невероятная!», «Самая привлекательная девушка на этой планете», «Огонь!», «Сексуальная кошечка», «Мечта», «Королева соблазна», «Невозможно отвести от тебя взгляд», «Потрясающий стиль», «Поражаешь воображение!» — прокомментировали пользователи Instagram.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.