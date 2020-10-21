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    Шоу-биз

    Самая горячая миллиардерша Кайли Дженнер без трусиков и лифчике восхитила мужчин (фото)

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    <p>23-летняя инстадива Кайли Дженнер устроила горячую фотосессию</p> <div></div> - Самая горячая миллиардерша Кайли Дженнер без трусиков и лифчике восхитила мужчин (фото)

    23-летняя инстадива Кайли Дженнер устроила горячую фотосессию

    instagram.com/kyliejenner/

    Звезда составила яркий образ для эффектных кадров

    Младшая представительница клана Кардашьян, 23-летняя инстадива Кайли Дженнер, выпустила очередную линейку бьюти-продуктов Kylie Cosmetics. Дженнер воспользовалась шансом вызвать ажиотаж. Инстадива превратила анонс новой коллекции в секс-провокацию.

    Перед фотографом бывшая возлюбленная Трэвиса Скотта позировала полуобнаженной. Кайли предстала в бюстгальтере и сетчатых колготках с леопардовым принтом. Звезда «забыла» о трусиках, добавив аутфиту «перчинку». Босоножки на высоких каблуках дополнили эксцентричный look модели.

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    Самая горячая миллиардерша Кайли Дженнер без трусиков и лифчике восхитила мужчин (фото)
    Самая горячая миллиардерша Кайли Дженнер без трусиков и лифчике восхитила мужчин (фото)
    instagram.com/kyliejenner/

    Дженнер удалось впечатлить мужчин. «Невероятная!», «Самая привлекательная девушка на этой планете», «Огонь!», «Сексуальная кошечка», «Мечта», «Королева соблазна», «Невозможно отвести от тебя взгляд», «Потрясающий стиль», «Поражаешь воображение!» — прокомментировали пользователи Instagram.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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