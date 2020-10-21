Стало известно, когда выйдут новые серии «Эйфории»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новость сообщила исполнительница главной роли, актриса Зендея

Две новые серии сериала «Эйфория» выйдут уже в декабре 2020 года. Об этом в своем инстаграме рассказала исполнительница главной роли, актриса Зендея.

«Мы скучали. Две специальные серии «Эйфории» выйдут уже совсем скоро. Первая — 6 декабря», — написала она в подписи к посту.

instagram.com/zendaya/

Напомним, в декабре 2019-го телеканал HBO опубликовал трейлер с эпизодами всех оригинальных шоу, которые выйдут в следующем сезоне. Первыми в видео зрители увидели фрагменты из второго сезона «Эйфории». Телеканал не уточнил дату премьеры нового сезона шоу. Однако затем началась пандемия коронавируса, повлекшая за собой переносы многих крупных премьер, и новостей о дате выхода второго сезона нашумевшей «Эйфории» с тех пор не было.

Сериал рассказывает о жизни современных подростков и проблемах, с которыми они сталкиваются: от наркотиков и определения собственного гендера до разбитых сердец, проблем с родителями и одиночества.

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