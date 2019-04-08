Мишель Пфайффер выпустила ароматы, которые не вредят здоровью и природе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мишель Пфайффер

Американская актриса занялась выпуском духов

В отличие от многих других селебрити-бьюти-линий, ее бренд – особенный: она не просто сделала духи, она создала ароматы с натуральными составами, которые не вредят здоровью и окружающей среде.

Пфайффер заинтересовалась парфюмерией, когда стала матерью. В то время она начала переосмысливать многие моменты, связанные с образом и стилем жизни. "Я стала внимательнее относиться к продуктам, которые используют мои дети. Примерно в то же время у моего отца диагностировали рак. Это подтолкнуло меня иначе взглянуть на многие вопросы, связанные со здоровьем", – рассказывает актриса.

Тогда же она начала работу в Environmental Working Group и выяснила, что многие компоненты в составе косметики и парфюмерии токсичны для человека. Уже тогда у нее появилась идея сделать свой бренд, чистый и безопасный на 100%. Но косметические компании, куда Пфайффер обратилась с предложением о совместной работе, не были заинтересованы в ее проекте.

Мишель вынашивала идею создания линии чистых ароматов на основе натурального, безвредного для здоровья сырья более пяти лет и в итоге сделала свою коллекцию: она называется Henry Rose и включает 5 композиций. Все они навеяны воспоминаниями Пфайффер – о соседском саде, летнем закате у родного дома – и другими глубоко личными и трогательными переживаниями.

В отличие от многих селебрити-ароматов, которые представлены на бьюти-рынке, эти получились действительно особенными – благодаря композициям, претендующим занять место скорее в нишевом сегменте, чем в попсовом, и из-за концепции clean beauty. Такой подход достоин уважения.

Джерело: Buro 24/7