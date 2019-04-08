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    Жизнь

    Мишель Пфайффер выпустила ароматы, которые не вредят здоровью и природе

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    <span>Мишель Пфайффер</span> - Мишель Пфайффер выпустила ароматы, которые не вредят здоровью и природе
    Мишель Пфайффер

    Американская актриса занялась выпуском духов

     В отличие от многих других селебрити-бьюти-линий, ее бренд – особенный: она не просто сделала духи, она создала ароматы с натуральными составами, которые не вредят здоровью и окружающей среде. 

    Пфайффер заинтересовалась парфюмерией, когда стала матерью. В то время она начала переосмысливать многие моменты, связанные с образом и стилем жизни. "Я стала внимательнее относиться к продуктам, которые используют мои дети. Примерно в то же время у моего отца диагностировали рак. Это подтолкнуло меня иначе взглянуть на многие вопросы, связанные со здоровьем", – рассказывает актриса. 

    Тогда же она начала работу в Environmental Working Group и выяснила, что многие компоненты в составе косметики и парфюмерии токсичны для человека. Уже тогда у нее появилась идея сделать свой бренд, чистый и безопасный на 100%. Но косметические компании, куда Пфайффер обратилась с предложением о совместной работе, не были заинтересованы в ее проекте. 

    Мишель вынашивала идею создания линии чистых ароматов на основе натурального, безвредного для здоровья сырья более пяти лет и в итоге сделала свою коллекцию: она называется Henry Rose и включает 5 композиций. Все они навеяны воспоминаниями Пфайффер – о соседском саде, летнем закате у родного дома – и другими глубоко личными и трогательными переживаниями. 

    В отличие от многих селебрити-ароматов, которые представлены на бьюти-рынке, эти получились действительно особенными – благодаря композициям, претендующим занять место скорее в нишевом сегменте, чем в попсовом, и из-за концепции clean beauty. Такой подход достоин уважения.

    Джерело: Buro 24/7

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