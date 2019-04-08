Смерть в 27: Александр Педан боялся что может закончить жизнь, как Курт Кобейн



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Александр Педан

Шоумен признался, что наслушался всякой чепухи о «Клубе 27»

Известный телеведущий и бывший КВНщик Александр Педан вернулся к шуткам и юмору в эфире Improv Live Show. Вместе с тремя другими звездами он пытался выстоять в юмористическом бою с Евгением Кошевым и его командой импровизаторов.

И пока комики готовились к «большой игре», Педан за кулисами поделился неизвестным фактом о себе. Ведущий Нового канала – тот еще любитель экстрима. Он регулярно занимается различными видами спорта, которые нельзя назвать спокойными. Катается на сноуборде, покоряет горные вершины, сплавляется по рекам, катается на зиплайне и занимается вейксерфингом.

Оказалось, что Саша-студент был более осторожным, чем #педанможет. С третьего этажа он не прыгал. Но был уверен, что добьется успеха и умрет до 30 лет, как мировые звезды рок-музыки.

«Я думал, что закончу, как Курт Кобейн, потому что был молодой и.., – рассказывает Саша Педан. – Наслушался всякой чепухи о «Клубе 27» (выдающиеся музыканты, умершие в 27 лет – прим. ред.) И был уверен, что стану межгалактической звездой. Но самое интересное, что все самое интересное, простите за тавтологию, начинается именно после 30-ти лет».