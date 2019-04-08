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    Жизнь

    Меган Маркл и принц Гарри приняли в новом доме первого гостя

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    Принц Гарри и Меган Маркл - Меган Маркл и принц Гарри приняли в новом доме первого гостя
    Принц Гарри и Меган Маркл

    для детской супруги выбрали гендерно нейтральные цвета

    Вскоре после того, как герцоги Сассекские переехали в свой новый дом, они начали принимать первых гостей. 37-летнюю Меган Маркл и ее 34-летнего супруга принца Гарри посетил визажист Дэниел Мартин.

    В минувшее воскресенье голливудский визажист сообщил в блоге, что находится недалеко от Фрогмор-хауза, куда переехала его давняя подруга Меган. Мужчина поделился снимком одного из старинных зданий Виндзора и подписал: «Хммм?»

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    Меган Маркл и принц Гарри приняли в новом доме первого гостя
    Меган Маркл и принц Гарри приняли в новом доме первого гостя
    Меган Маркл и принц Гарри приняли в новом доме первого гостя
    Меган Маркл и принц Гарри приняли в новом доме первого гостя
    Меган Маркл и принц Гарри приняли в новом доме первого гостя
    Меган Маркл и принц Гарри приняли в новом доме первого гостя
    Меган Маркл и принц Гарри приняли в новом доме первого гостя
    Меган Маркл и принц Гарри приняли в новом доме первого гостя
    Меган Маркл и принц Гарри приняли в новом доме первого гостя
    Меган Маркл и принц Гарри приняли в новом доме первого гостя
    Меган Маркл и принц Гарри приняли в новом доме первого гостя
    Меган Маркл и принц Гарри приняли в новом доме первого гостя
    Меган Маркл и принц Гарри приняли в новом доме первого гостя
    Меган Маркл и принц Гарри приняли в новом доме первого гостя
    Меган Маркл и принц Гарри приняли в новом доме первого гостя
    Меган Маркл и принц Гарри приняли в новом доме первого гостя
    Меган Маркл и принц Гарри приняли в новом доме первого гостя
    Меган Маркл и принц Гарри приняли в новом доме первого гостя
    Меган Маркл и принц Гарри приняли в новом доме первого гостя
    Меган Маркл и принц Гарри приняли в новом доме первого гостя
    Меган Маркл и принц Гарри приняли в новом доме первого гостя
    Меган Маркл и принц Гарри приняли в новом доме первого гостя

    Знаменитости знакомы с 2001 года. Именно Дэниел делал свадебный макияж Меган, а недавно он раскрыл одно из забавных прозвищ бывшей актрисы.

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    Вскоре Фрогмор-хаус примет еще одного гостя - к супругам переедет мама беременной герцогини, Дория Рэгланд. Сейчас она живет в собственном доме в Лос-Анджелесе, но после рождения ребенка будет помогать с ним дочери.

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    Фото: instagram / danielmartin

    Официальные планы нового дома показывают, что в коттедже подготовлена отдельный флигель с одной спальней, «идеально подходящий для размещения бабушки в гостях». В помещениях, отведенных для Дории, есть камин, пол отделан красным кафелем, а одна из комнат полностью переоборудована для занятий - Рэгланд работает инструктором по йоге.

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    Джерело: Cosmopolitan

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