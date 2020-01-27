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    Жизнь

    «Мне пришлось отказаться от всего»: Бежавший из России комик рассказал о своем решении

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    <p>&laquo;У нас в России проверка очень быстро может превратиться в уголовное дело&raquo;, - говорит Долгополов</p> <div></div> - «Мне пришлось отказаться от всего»: Бежавший из России комик рассказал о своем решении

    «У нас в России проверка очень быстро может превратиться в уголовное дело», - говорит Долгополов

    По словам комика, он решил покинуть страну, потому что события начали развиваться слишком быстро

    Популярный российский комик Александр Долгополов рассказал в видеоинтервью BBC об отъезде из России и специфике шуток. Сейчас комик находится в Тель-Авиве. По словам комика, он решил покинуть страну, потому что «события развивались слишком быстро», и ему не понравился ход развития этих событий. Долгополов добавил, что «злился, был в ярости и смятении».

    «Мне пришлось отказаться от всего имущества, которое у меня осталось в России, от своего жилья, от своих выступлений, от своих друзей, от всех своих отношений и от карьеры, потому что я русскоговорящий комик, я выступаю на русскую аудиторию, и за границей я не могу так выступать, как я выступал в России, такую цену мне в общем-то пришлось заплатить за 15 тысяч подписчиков в инстаграме», - говорит Долгополов

    Долгополов также рассказал о причинах своего отъезда в своем Твиттере.

    Я уехал из России потому что закон о защите чувств верующих, по которому на меня написали заявление, репрессивный, я не верю в справедливый исход дела, помните об этом, это не нормально терпеть такое угнетение! Комиков не должны преследовать за шутки

     «В таких делах совершенно невозможно предугадать дальнейшее их развитие… У нас в России проверка очень быстро может превратиться в уголовное дело. До прояснения обстоятельств этой ситуации Александр принял решение временно уехать», — ранее сообщил адвокат комика.

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    Стендап-комик покинул Россию после того, как одним из его выступлений заинтересовались в полиции. Речь идет о выступлении «Александр Долгополов — Новый час шуток», которое можно посмотреть в сети, оно собрало уже более 2,8 миллиона просмотров. На комика подали жалобу об оскорблении чувств верующих.

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    шутки
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