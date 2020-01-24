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    Шоу-биз

    Тина Кароль рассказала, как сын реагирует на шутки о ее свадьбе

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    Тина Кароль рассказала, как сын реагирует на шутки о ее свадьбе

    Сын популярной певицы не в восторге от шуток касательно того, что Тина Кароль выходит замуж за Dan Balan

    Вопрос об отношениях двух звезд, Кароль и Балана, пожалуй, не меньше волнует зрительскую аудиторию «Голосу країни», чем само шоу.

    Эта тема у всех на устах уже второй сезон подряд, а сами ее главные герои до сих пор ничего не подтвердили и не опровергли. Они лишь искусно держат зрителей напряжении, подогревая интерес к себе, а заодно и к самому шоу.

    Впрочем, есть человек, которому все эти разговоры более, чем небезразличны. Это – сын Тины Кароль, 11-летний Вениамин.

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    Тина Кароль с сыном

    Украинская певица Тина Кароль призналась, что сын не в восторге от шуток о романе мамы и молдавского певца Dan Balan. Об этом она рассказала программе «Слава+», которая выходит на YouTube-канале «Люкс ФМ».

    «Веня не готов, чтобы у него появился отчим. Ему не нравятся шутки. Он спросил меня: «Что это они шутят, что ты выходишь замуж за Балана? Зачем ты поддерживаешь эти праздные разговоры?» – рассказала Тина Кароль.

    знаменитости Тина Кароль певица шутки Dan Balan
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