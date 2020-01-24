Тина Кароль рассказала, как сын реагирует на шутки о ее свадьбе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сын популярной певицы не в восторге от шуток касательно того, что Тина Кароль выходит замуж за Dan Balan

Вопрос об отношениях двух звезд, Кароль и Балана, пожалуй, не меньше волнует зрительскую аудиторию «Голосу країни», чем само шоу.

Эта тема у всех на устах уже второй сезон подряд, а сами ее главные герои до сих пор ничего не подтвердили и не опровергли. Они лишь искусно держат зрителей напряжении, подогревая интерес к себе, а заодно и к самому шоу.

Впрочем, есть человек, которому все эти разговоры более, чем небезразличны. Это – сын Тины Кароль, 11-летний Вениамин.

Тина Кароль с сыном

Украинская певица Тина Кароль призналась, что сын не в восторге от шуток о романе мамы и молдавского певца Dan Balan. Об этом она рассказала программе «Слава+», которая выходит на YouTube-канале «Люкс ФМ».

«Веня не готов, чтобы у него появился отчим. Ему не нравятся шутки. Он спросил меня: «Что это они шутят, что ты выходишь замуж за Балана? Зачем ты поддерживаешь эти праздные разговоры?» – рассказала Тина Кароль.