Снимает штаны и играет на рояле Jingle Bells: «Квартал 95» высмеял Трампа (видео)



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Актеры пытались показать, что Трамп с Зеленским «на одной волне»

Похожий номер ранее был в репертуаре самого Зеленского

На записи новогоднего шоу «Квартала 95» актеры высмеяли президента США Дональда Трампа, показав его за игрой на рояле без штанов. Соответствующие отрывки выступления зрители распространяют в сети.

В номере новогодней программы Дональд Трамп якобы звонит президенту Владимиру Зеленскому по Skype, чтобы поздравить его с Новым годом.

Трамп говорит, что после их последней встречи дела у него идут «не очень». Он просит Зеленского одолжить полиграф для будущего допроса в конгрессе по делу об импичменте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Фан-Аккаунт Вовы (@zelenskiy_fan_blr) 16 Дек 2019 в 12:02 PST

Чтобы доказать, что «он на одной волне» с Зеленским, Трамп снимает штаны и играет на пианино знаменитый рождественский хит Jingle Bells, зал при этом взрывается смехом.

Напомним, что похожий номер был в репертуаре самого Зеленского, когда тот выступал в составе «Квартала».

Напомним, в этом же выпуске «Квартал 95» спел очередную песню про бывшую главу НБУ Валерию Гонтареву. Артисты попытались «извиниться» за высмеивание пожара в ее доме, при этом назвали Гонтареву «Пресвятой погорелицой» и передали «пламенный привет».