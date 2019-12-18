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    Жизнь

    Снимает штаны и играет на рояле Jingle Bells: «Квартал 95» высмеял Трампа (видео)

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    <p>Актеры пытались показать, что Трамп с Зеленским &laquo;на одной волне&raquo;</p> <div></div> - Снимает штаны и играет на рояле Jingle Bells: «Квартал 95» высмеял Трампа (видео)

    Актеры пытались показать, что Трамп с Зеленским «на одной волне»

    Похожий номер ранее был в репертуаре самого Зеленского

    На записи новогоднего шоу «Квартала 95» актеры высмеяли президента США Дональда Трампа, показав его за игрой на рояле без штанов. Соответствующие отрывки выступления зрители распространяют в сети.

    В номере новогодней программы Дональд Трамп якобы звонит президенту Владимиру Зеленскому по Skype, чтобы поздравить его с Новым годом.

    Трамп говорит, что после их последней встречи дела у него идут «не очень». Он просит Зеленского одолжить полиграф для будущего допроса в конгрессе по делу об импичменте.

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    Публикация от Фан-Аккаунт Вовы (@zelenskiy_fan_blr)

    Чтобы доказать, что «он на одной волне» с Зеленским, Трамп снимает штаны и играет на пианино знаменитый рождественский хит Jingle Bells, зал при этом взрывается смехом.

    Напомним, что похожий номер был в репертуаре самого Зеленского, когда тот выступал в составе «Квартала».

    Напомним, в этом же выпуске «Квартал 95» спел очередную песню про бывшую главу НБУ Валерию Гонтареву. Артисты попытались «извиниться» за высмеивание пожара в ее доме, при этом назвали Гонтареву «Пресвятой погорелицой» и передали «пламенный привет».

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