Снимает штаны и играет на рояле Jingle Bells: «Квартал 95» высмеял Трампа (видео)
Актеры пытались показать, что Трамп с Зеленским «на одной волне»
Похожий номер ранее был в репертуаре самого Зеленского
На записи новогоднего шоу «Квартала 95» актеры высмеяли президента США Дональда Трампа, показав его за игрой на рояле без штанов. Соответствующие отрывки выступления зрители распространяют в сети.
В номере новогодней программы Дональд Трамп якобы звонит президенту Владимиру Зеленскому по Skype, чтобы поздравить его с Новым годом.
Трамп говорит, что после их последней встречи дела у него идут «не очень». Он просит Зеленского одолжить полиграф для будущего допроса в конгрессе по делу об импичменте.
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Чтобы доказать, что «он на одной волне» с Зеленским, Трамп снимает штаны и играет на пианино знаменитый рождественский хит Jingle Bells, зал при этом взрывается смехом.
Напомним, что похожий номер был в репертуаре самого Зеленского, когда тот выступал в составе «Квартала».
Напомним, в этом же выпуске «Квартал 95» спел очередную песню про бывшую главу НБУ Валерию Гонтареву. Артисты попытались «извиниться» за высмеивание пожара в ее доме, при этом назвали Гонтареву «Пресвятой погорелицой» и передали «пламенный привет».