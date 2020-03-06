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    Жизнь

    Многодетный папа Энрике Иглесиас рассказала, как «легко меняет подгузники»

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    Энрике Иглесиас и Анна Курникова вместе с 2002 года - Многодетный папа Энрике Иглесиас рассказала, как «легко меняет подгузники»
    Энрике Иглесиас и Анна Курникова вместе с 2002 года

    Певец и возлюбленный Анны Курниковой признался, что не высыпается, но все равно счастлив

    Знаменитый музыкант Энрике Иглесиас побывал в гостях у журналиста Кевина Фрейзера. Вместе с Рикки Мартином звезды обсудили совместный гастрольный проект, который запланирован на будущую осень, а также не обошли вниманием тему отцовства.

    Ведущий спросил, как себя чувствует новоиспеченный многодетный отец, и Иглесиас признался, что не высыпается. Однако он отлично проводит время и «не променял бы ни на что иное эти моменты в жизни». А еще он помогает молодой маме с малышкой Машей:

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    Многодетный папа Энрике Иглесиас рассказала, как «легко меняет подгузники»
    Многодетный папа Энрике Иглесиас рассказала, как «легко меняет подгузники»
    Многодетный папа Энрике Иглесиас рассказала, как «легко меняет подгузники»
    Многодетный папа Энрике Иглесиас рассказала, как «легко меняет подгузники»
    Многодетный папа Энрике Иглесиас рассказала, как «легко меняет подгузники»
    Многодетный папа Энрике Иглесиас рассказала, как «легко меняет подгузники»
    Многодетный папа Энрике Иглесиас рассказала, как «легко меняет подгузники»
    Многодетный папа Энрике Иглесиас рассказала, как «легко меняет подгузники»
    Многодетный папа Энрике Иглесиас рассказала, как «легко меняет подгузники»
    Многодетный папа Энрике Иглесиас рассказала, как «легко меняет подгузники»
    Многодетный папа Энрике Иглесиас рассказала, как «легко меняет подгузники»
    У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок

    «Я легко меняю подгузники и могу покормить ее. Но без дополнительной помощи не обойтись, хотя я полагал, что справлюсь сам, и даже своей маме об этом говорил. Просто я однажды заснул, пока кормил ребенка, и после этого понял, что это небезопасно, и не стал отказываться от помощи», - поведал журналисту певец.

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