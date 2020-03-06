Многодетный папа Энрике Иглесиас рассказала, как «легко меняет подгузники»



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Энрике Иглесиас и Анна Курникова вместе с 2002 года

Певец и возлюбленный Анны Курниковой признался, что не высыпается, но все равно счастлив

Знаменитый музыкант Энрике Иглесиас побывал в гостях у журналиста Кевина Фрейзера. Вместе с Рикки Мартином звезды обсудили совместный гастрольный проект, который запланирован на будущую осень, а также не обошли вниманием тему отцовства.

Ведущий спросил, как себя чувствует новоиспеченный многодетный отец, и Иглесиас признался, что не высыпается. Однако он отлично проводит время и «не променял бы ни на что иное эти моменты в жизни». А еще он помогает молодой маме с малышкой Машей:

«Я легко меняю подгузники и могу покормить ее. Но без дополнительной помощи не обойтись, хотя я полагал, что справлюсь сам, и даже своей маме об этом говорил. Просто я однажды заснул, пока кормил ребенка, и после этого понял, что это небезопасно, и не стал отказываться от помощи», - поведал журналисту певец.