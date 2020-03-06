Синди Кроуфорд восхитила цветущим видом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/cindycrawford

Модель отправилась в Нью-Йорк

На странице бренда появились кадры, где она позирует в наряде из весенней коллекции марки, а также посещает разнообразные мероприятия.

«Сегодня Синди Кроуфорд, лицо нашей весенней кампании, встретилась с женщинами из @DeliveringGood и @hour_children, чтобы обсудить, как оставаться мотивированными и уполномоченными. Настройтесь на завтрашний день, пока Синди принимает наш канал, чтобы поделиться основными моментами дня», – написали в Instagram Jones New York.

Сама Синди также в своем микроблоге решила показать, как проводит день. И начала с раннего утра. Судя по всему, оно началось активно: сначала – с пробежки, а после – с кофе. Синди позирует в черных легинсах, сером худи, комфортных кроссовках, а также черном плаще, который подчеркнул ее стройный силуэт.

Завершают образ крупные солцнезащитные очки. Никакого макияжа и укладки – Синди выглядит натурально и свежо. Разумеется, культовая модель тут же получила массу комплиментов от своих фолловеров.

К слову, для весенней кампании недаром пригласили именно Синди. Она как одна из самых популярных в мире моделей является также вдохновляющим примером для многих женщин благодаря своей активной позиции.

«…Спасибо за признание силы, которая требуется, чтобы быть матерью, партнером, бизнес-леди и другом. Я взволнована помогать, поощрять и расширять возможности женщин во всем мире, которые ежедневно играют так много ролей», – рассказала о новом сотрудничестве Синди.