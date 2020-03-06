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    Шоу-биз

    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер в «голом» платье снялась с актрисой на Багамах

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    <p>22-летняя Кайли Дженнер проводит отпуск на Багамских островах</p> <div></div> - Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер в «голом» платье снялась с актрисой на Багамах

    22-летняя Кайли Дженнер проводит отпуск на Багамских островах

    instagram.com/kyliejenner/

    Модель позировала в ультрасексуальном платье

    Участница шоу «Семейство Кардашьян», 22-летняя миллиардерша Кайли Дженнер продемонстрировала соблазнительные кадры с американской актрисой Анастасией Караниколау. Подруги предстали в парных нарядах — просвечивающих платьях Jacquemus, облегающих фигуру. Кайли выбрала нежно-розовый оттенок, а Анастасия - персиковый. Девушки «забыли» о бра и трусиках. Это сделало их образы максимально откровенными.

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    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер в «голом» платье снялась с актрисой на Багамах
    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер в «голом» платье снялась с актрисой на Багамах
    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер в «голом» платье снялась с актрисой на Багамах
    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер в «голом» платье снялась с актрисой на Багамах
    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер в «голом» платье снялась с актрисой на Багамах
    instagram.com/kyliejenner/

    Снимки были сделаны на люкс-вилле Rosalita. Стоимость одной ночи в этом месте - десять тысяч долларов. Дженнер и Караниколау снялись и на берегу океана в бикини и эффектных парео. Инстадивы похвастались пышными формами, позируя в смелых ракурсах.

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