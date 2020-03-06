Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер в «голом» платье снялась с актрисой на Багамах



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22-летняя Кайли Дженнер проводит отпуск на Багамских островах instagram.com/kyliejenner/

Модель позировала в ультрасексуальном платье

Участница шоу «Семейство Кардашьян», 22-летняя миллиардерша Кайли Дженнер продемонстрировала соблазнительные кадры с американской актрисой Анастасией Караниколау. Подруги предстали в парных нарядах — просвечивающих платьях Jacquemus, облегающих фигуру. Кайли выбрала нежно-розовый оттенок, а Анастасия - персиковый. Девушки «забыли» о бра и трусиках. Это сделало их образы максимально откровенными.

Снимки были сделаны на люкс-вилле Rosalita. Стоимость одной ночи в этом месте - десять тысяч долларов. Дженнер и Караниколау снялись и на берегу океана в бикини и эффектных парео. Инстадивы похвастались пышными формами, позируя в смелых ракурсах.