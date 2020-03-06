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    Настя Каменских украсила обложку мужского журнала

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    Настя Каменских украсила обложку мужского журнала
    xxl.ua

    Съемка состоялась для мужского глянца XXL Ukraine

    Артистка стала главной героиней весеннего номера журнала XXL Ukraine и снялась в эротической фотосессии.

    Звезда часто позирует для престижных журналов, однако последняя ее съемка стала едва ли не самой горячей.

    «Новый номер мужского журнала XXL по-настоящему весенний. Преимущественно благодаря очаровательной NK – Насте Каменских. Певица, которая первой среди украинских звезд вышла на мировой музыкальный рынок и покорила Латинскую Америку, украсила обложку», – презентовали совместную работу представители издания.

    Настя Каменских сменила несколько образов. Она позировала в сплошном купальнике с длинными рукавами темного цвета, главным акцентом которого стали пикантные вырезы возле бедер.

    Звезда примерила и эпатажный костюм ковбоя – черные обтягивающие брюки с серебряной бахромой, белую рубашку с глубоким декольте и стильную шляпу.

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    Настя Каменских украсила обложку мужского журнала
    Настя Каменских украсила обложку мужского журнала
    Настя Каменских украсила обложку мужского журнала
    Настя Каменских украсила обложку мужского журнала
    Настя Каменских украсила обложку мужского журнала
    Настя Каменских украсила обложку мужского журнала
    Настя Каменских украсила обложку мужского журнала

    Каменских меняла не только одежду, но и прически – распущенные кудрявые волосы сменила на стильный высокий пучок.

    Джерело: xxl.ua

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