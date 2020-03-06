Настя Каменских украсила обложку мужского журнала
Съемка состоялась для мужского глянца XXL Ukraine
Артистка стала главной героиней весеннего номера журнала XXL Ukraine и снялась в эротической фотосессии.
Звезда часто позирует для престижных журналов, однако последняя ее съемка стала едва ли не самой горячей.
«Новый номер мужского журнала XXL по-настоящему весенний. Преимущественно благодаря очаровательной NK – Насте Каменских. Певица, которая первой среди украинских звезд вышла на мировой музыкальный рынок и покорила Латинскую Америку, украсила обложку», – презентовали совместную работу представители издания.
Настя Каменских сменила несколько образов. Она позировала в сплошном купальнике с длинными рукавами темного цвета, главным акцентом которого стали пикантные вырезы возле бедер.
Звезда примерила и эпатажный костюм ковбоя – черные обтягивающие брюки с серебряной бахромой, белую рубашку с глубоким декольте и стильную шляпу.
Каменских меняла не только одежду, но и прически – распущенные кудрявые волосы сменила на стильный высокий пучок.
Джерело: xxl.ua