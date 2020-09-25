Модельер рассказал, как возил женщин в баню к Лукашенко. Одна из них стала известной телеведущей



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Белорусский модельер Александр Варламов

Модельер рассказал, что один раз ему пришлось заказать трех проституток и заплатить им по 50 долларов

Белорусский модельер Александр Варламов рассказал, что отправлял женщин в баню к президенту Александру Лукашенко. Об этом он рассказал в интервью УНИАН, запись доступна на YouTube.

Варламов сообщил, что с соответствующей просьбой к нему обратился ректор Белорусского государственного университета (БГУ) Александр Козулин (модельер был художественным руководителем Центра молодежной моды). Дизайнер утверждает, что для него предложение было шоком, но отказаться он не мог.

Варламов позвонил трем бывшим моделям, которые вели «свободный образ жизни». Женщинам было больше 30 лет. Козулин отвез их на машине в баню президентского спортивного комплекса. Там находились Лукашенко, сам ректор БГУ, депутат Владимир Коноплев (затем стал спикером Палаты представителей). Все это было примерно в 2002 году, отмечает Варламов.

Через некоторое время просьба повторилась, модельер нашел еще трех женщин. Среди них была Анна Эйсмонт, которая после этого стала ведущей спортивных новостей на телевидении. Она познакомила своего брата Ивана и его жену Наталью с Лукашенко, после чего Наталья Эйсмонт стала пресс-секретарем президента, утверждает Варламов.

Модельер рассказал, что один раз ему пришлось заказать трех проституток и заплатить им по 50 долларов. Козулин приехал за женщинами на машине, но отказался везти. Выяснилось, что он был в курсе, что это проститутки. «Это ж какая осведомленность. Это ж как нужно чесать Минск, чтобы каждая проститутка была на учете», — отметил Варламов.

instagram.com/anna_eismont1

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