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    Жизнь

    Модный бренд обвинили в расизме за игнорирование темнокожих моделей и звезд

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    Модный бренд обвинили в расизме за игнорирование темнокожих моделей и звезд

    Celine не предоставляет свою одежду темнокожим знаменитостям

    На волне активной борьбы за права темнокожего населения в США снова остро встал вопрос о расизме в модной индустрии. Так, бренд Celine, который присоединился к акции #blackouttuesday, обвинили в лицемерии. Ведь пока его создатели якобы противостоят расизму, вся политика бренда этому противоречит.

    Celine не предоставляет свою одежду темнокожим знаменитостям, если у них нет белого стилиста: об этом уверенно заявил стилист Джейсон Болден, клиентами которого являются номинантка на «Оскар» Синтия Эриво, Яра Шахиди, Тараджи Хенсон и другие темнокожие актрисы.

    Кроме того, с той же предвзятостью Celine и его креативный директор Эди Слиман относятся к моделям-афроамериканкам. Например, во время показа осенней коллекции 2019 года на подиуме появились семь темнокожих моделей — 12% от общего числа выходов за показ. И это максимальное значение за последние годы, что является довольно печальной статистикой для современного бренда.

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    мода и красота как быть модным акции политика
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