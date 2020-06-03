Стало известно, как ухаживала за собой Мэрилин Монро



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Музей макияжа в Нью-Йорке показал публике персональные предписания косметолога американской актрисы Мэрилин Монро

Некоторые любимые средства звезды до сих пор можно купить

Музей макияжа в Нью-Йорке в рамках выставки Pink Jungle: 1950s Makeup in America, посвященной американскому макияжу в середине XX века, выставил уникальный экспонат — персональные рекомендации по уходу за кожей и макияжу, составленные для Мэрилин Монро в 1959 году.

Документ составил для Монро венгерский дерматолог и основатель бренда Erno Laszlo Эрно Ласло. Там есть рекомендации для утреннего ухода за кожей лица, для подготовки к формальным мероприятиям и два варианта вечернего ухода: «перед тем, как нарядиться» и «перед тем, как отправиться отдыхать».

Каждый раздел содержит конкретные продукты и способы их нанесения. Как объясняет специалист по брендингу Erno Laszlo Патриция Шуффенхауэр, кожа Монро была сухой и предписанные продукты были выбраны для увлажнения кожи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MAKEUP MUSEUM (@makeupmuseumofficial) 2 Май 2020 в 10:29 PDT

В частности, утром актрисе полагалось умываться теплой водой и мылом с активным комплексом, а затем наносить тонизирующий лосьон, крем для области вокруг глаз и фиксировать это пудрой. Для формальных выходов крем для глаз надо было наносить на все лицо, а также на шею и зону декольте, и также припудрить поверх. Снимать макияж перед сном следовало очищающим маслом, после чего переходить к крему.

В списке среди прочих продуктов есть тональный крем Normalizer Shake-It (согласно предписанию, его следовало наносить кусочком хлопковой ваты, пропитанным этим средством) — он производится и продается до сих пор.

Кроме того, чтобы избежать проблем с кожей, Монро нужно было воздерживаться от потребления орехов, шоколада, оливок, устриц и других моллюсков.