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    Жизнь

    Lego отказались от рекламы конструкторов с фигурками полицейских

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    Lego отказались от рекламы конструкторов с фигурками полицейских

    Компания поддержала акцию BlackOut Tuesday

    Компания Lego в связи с протестами против полицейского произвола в США отказалась от рекламы своих конструкторов с игрушечными полицейскими, пожарными, преступниками, собаками-ищейками и наручниками. Об этом изданию Toybook рассказали в пресс-службе компании.

    Наборы останутся в продаже, в том числе и на сайте Lego, но их перестанут рекламировать.

    «Мы попросили наших партнеров, чтобы они воздержались от размещения рекламного контента Lego. Мы уважаем акцию #BlackOutTuesday и приостанавливаем размещение контента в наших социальных сетях в ответ на трагические события в США», — сообщили в пресс-службе Lego.

    В рамках флешмоба #BlackOutTuesday многие пользователи стали выкладывать в соцсетях черные квадраты в знак солидарности с движением Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»), которое борется против расизма и насилия в отношении темнокожих людей. К акции присоединились и знаменитости. Например, Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе, Марго Робби и другие. Однако многие активисты раскритиковали их, посчитав, что это лишь показной жест, а не реальная помощь.

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