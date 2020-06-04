Lego отказались от рекламы конструкторов с фигурками полицейских



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Компания поддержала акцию BlackOut Tuesday

Компания Lego в связи с протестами против полицейского произвола в США отказалась от рекламы своих конструкторов с игрушечными полицейскими, пожарными, преступниками, собаками-ищейками и наручниками. Об этом изданию Toybook рассказали в пресс-службе компании.

Наборы останутся в продаже, в том числе и на сайте Lego, но их перестанут рекламировать.

«Мы попросили наших партнеров, чтобы они воздержались от размещения рекламного контента Lego. Мы уважаем акцию #BlackOutTuesday и приостанавливаем размещение контента в наших социальных сетях в ответ на трагические события в США», — сообщили в пресс-службе Lego.

В рамках флешмоба #BlackOutTuesday многие пользователи стали выкладывать в соцсетях черные квадраты в знак солидарности с движением Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»), которое борется против расизма и насилия в отношении темнокожих людей. К акции присоединились и знаменитости. Например, Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе, Марго Робби и другие. Однако многие активисты раскритиковали их, посчитав, что это лишь показной жест, а не реальная помощь.