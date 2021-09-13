Модный скандал. Как обычные брюки Balenciaga оскорбили целую расу

Французский бренд Balenciaga обвинили в культурной апроприации из-за необычных брюк

Французский дом моды Balenciaga обвинили в оскорблении целой расы из-за необычного дизайна новой вещи. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о спортивных брюках Trompe-L'Oeil. Вещь оформлена вставкой на поясе, напоминающей нижнее белье: отмечается, что такая деталь на одежде создает иллюзию спущенных штанов, которые носили чернокожие представители хип-хоп-сообщества США в 1990-е годы.

Американский профессор Маркуита Гаммэйдж подчеркнула, что подобный модный прием часто используют в искусстве для криминализации темнокожих людей, особенно мужчин. «Обычно в такой одежде показывают головорезов и преступников, представляющих угрозу для американского общества», — пояснила она.

По этой причине ученая обвинила люксовый бренд в культурной апроприации (концепция, согласно которой заимствование или использование элементов одной культуры членами другой является отрицательным явлением). Она посчитала, что с помощью провокации дизайнеры марки пытается получить наибольшую прибыль от продаж продукции.

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