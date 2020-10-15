Самые упоротые вещи, которые людям удалось обнаружить на барахолках (фото)



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Собрали для вас несколько фотографий таких странных, но крутых находок

Мы уже не раз доказывали вам, что барахолки, секонд-хенды, благотворительные магазины, гаражные распродажи и прочие подобные места — настоящие сокровищницы для тех, кто любит оригинальные и небанальные вещи. Там можно найти все: от упоротых статуэток до костюма пончика.

И мы собрали для вас несколько фотографий таких странных, но крутых находок.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.