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    Курьез

    Самые упоротые вещи, которые людям удалось обнаружить на барахолках (фото)

    • Розсилка
    Самые упоротые вещи, которые людям удалось обнаружить на барахолках (фото)

    Собрали для вас несколько фотографий таких странных, но крутых находок

    Мы уже не раз доказывали вам, что барахолки, секонд-хенды, благотворительные магазины, гаражные распродажи и прочие подобные места — настоящие сокровищницы для тех, кто любит оригинальные и небанальные вещи. Там можно найти все: от упоротых статуэток до костюма пончика.

    И мы собрали для вас несколько фотографий таких странных, но крутых находок.

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    Самые упоротые вещи, которые людям удалось обнаружить на барахолках (фото)
    Самые упоротые вещи, которые людям удалось обнаружить на барахолках (фото)
    Самые упоротые вещи, которые людям удалось обнаружить на барахолках (фото)
    Самые упоротые вещи, которые людям удалось обнаружить на барахолках (фото)
    Самые упоротые вещи, которые людям удалось обнаружить на барахолках (фото)
    Самые упоротые вещи, которые людям удалось обнаружить на барахолках (фото)
    Самые упоротые вещи, которые людям удалось обнаружить на барахолках (фото)
    Самые упоротые вещи, которые людям удалось обнаружить на барахолках (фото)
    Самые упоротые вещи, которые людям удалось обнаружить на барахолках (фото)
    Самые упоротые вещи, которые людям удалось обнаружить на барахолках (фото)
    Самые упоротые вещи, которые людям удалось обнаружить на барахолках (фото)
    Самые упоротые вещи, которые людям удалось обнаружить на барахолках (фото)
    Самые упоротые вещи, которые людям удалось обнаружить на барахолках (фото)
    Самые упоротые вещи, которые людям удалось обнаружить на барахолках (фото)
    Самые упоротые вещи, которые людям удалось обнаружить на барахолках (фото)
    Самые упоротые вещи, которые людям удалось обнаружить на барахолках (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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    фотография курьез
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