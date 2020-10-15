Самые упоротые вещи, которые людям удалось обнаружить на барахолках (фото)
Собрали для вас несколько фотографий таких странных, но крутых находок
Мы уже не раз доказывали вам, что барахолки, секонд-хенды, благотворительные магазины, гаражные распродажи и прочие подобные места — настоящие сокровищницы для тех, кто любит оригинальные и небанальные вещи. Там можно найти все: от упоротых статуэток до костюма пончика.
И мы собрали для вас несколько фотографий таких странных, но крутых находок.
Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.
В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.