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    Жизнь

    Шеф-повар Наоми Кэмпбелл рассказал о диете 50-летней супермодели (фото)

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    50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл - Шеф-повар Наоми Кэмпбелл рассказал о диете 50-летней супермодели (фото)
    50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл

    Звезда никогда не ест блюда, которые подают в самолете

    50-летняя топ-модельНаоми Кэмпбелл поддерживает свою стройную фигуру, придерживаясь очень строгой диеты. По словам личного шеф-повара супермодели Шона Джона, есть целый список тех продуктов, которые она не ест. Он включает молочные продукты, курицу, глютен — и это еще далеко не все.

    «Я являюсь ее поваром более 10 лет. У нее есть свои домашние рецепты, но я готовлю по-настоящему хорошую еду, и она экологически чистая и действительно полезная. Она придерживается строгого вегетарианства, как Боб Марли — растафарианства», ­- рассказал Джон изданию Page Six.

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    Шеф-повар Наоми Кэмпбелл рассказал о диете 50-летней супермодели (фото)
    Шеф-повар Наоми Кэмпбелл рассказал о диете 50-летней супермодели (фото)
    Шеф-повар Наоми Кэмпбелл рассказал о диете 50-летней супермодели (фото)
    Шеф-повар Наоми Кэмпбелл рассказал о диете 50-летней супермодели (фото)
    Шеф-повар Наоми Кэмпбелл рассказал о диете 50-летней супермодели (фото)
    Шеф-повар Наоми Кэмпбелл рассказал о диете 50-летней супермодели (фото)
    Шеф-повар Наоми Кэмпбелл рассказал о диете 50-летней супермодели (фото)
    Шеф-повар Наоми Кэмпбелл рассказал о диете 50-летней супермодели (фото)
    Шеф-повар Наоми Кэмпбелл рассказал о диете 50-летней супермодели (фото)
    Шеф-повар Наоми Кэмпбелл рассказал о диете 50-летней супермодели (фото)
    Шеф-повар Наоми Кэмпбелл рассказал о диете 50-летней супермодели (фото)
    Шеф-повар Наоми Кэмпбелл рассказал о диете 50-летней супермодели (фото)
    Шеф-повар Наоми Кэмпбелл рассказал о диете 50-летней супермодели (фото)
    Шеф-повар Наоми Кэмпбелл рассказал о диете 50-летней супермодели (фото)
    Шеф-повар Наоми Кэмпбелл рассказал о диете 50-летней супермодели (фото)
    Шеф-повар Наоми Кэмпбелл рассказал о диете 50-летней супермодели (фото)
    Шеф-повар Наоми Кэмпбелл рассказал о диете 50-летней супермодели (фото)
    Шеф-повар Наоми Кэмпбелл рассказал о диете 50-летней супермодели (фото)

    «Звезда никогда не ест блюда, которые подают в самолете (даже если это частный борт). Когда она путешествует одна, я готовлю ей специальную еду», - объяснил Джон.

    В видео на YouTube от июля 2019 года Кэмпбелл рассказывала о товарах, которые она приобретает в гипермаркете Whole Foods. Она любит здоровую пищу и фрукты, включая груши, лимоны, виноград и персики. В холодильнике модели всегда есть свежий базилик, фруктовые йогурты и изюм.

    «Я сама хожу за продуктами, не могу заказывать их онлайн. Мне так не нравится. Я предпочитаю выбирать еду самостоятельно, чтобы убедиться, что фрукты без бочков или каких-либо повреждений. Для меня продуктовый шопинг обладает терапевтическим эффектом», - призналась тогда Наоми.

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