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    Фото

    Совершенные фото, которые осчастливят любого перфекциониста

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    Совершенные фото, которые осчастливят любого перфекциониста

    Эти фотографии приведут вашего внутреннего перфекциониста в настоящий восторг

    В этом несовершенном мире нам всем иногда хочется идеального порядка и симметрии. Увы, нечто совершенное или хотя бы близкое к совершенству встречается крайне редко.

    Но мы постарались и нашли для вас несколько подтверждений того, что идеал все-таки существует. Эти фотографии приведут вашего внутреннего перфекциониста в настоящий восторг.

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    Совершенные фото, которые осчастливят любого перфекциониста
    Совершенные фото, которые осчастливят любого перфекциониста
    Совершенные фото, которые осчастливят любого перфекциониста
    Совершенные фото, которые осчастливят любого перфекциониста
    Совершенные фото, которые осчастливят любого перфекциониста
    Совершенные фото, которые осчастливят любого перфекциониста
    Совершенные фото, которые осчастливят любого перфекциониста
    Совершенные фото, которые осчастливят любого перфекциониста
    Совершенные фото, которые осчастливят любого перфекциониста
    Совершенные фото, которые осчастливят любого перфекциониста
    Совершенные фото, которые осчастливят любого перфекциониста
    Совершенные фото, которые осчастливят любого перфекциониста
    Совершенные фото, которые осчастливят любого перфекциониста
    Совершенные фото, которые осчастливят любого перфекциониста
    Совершенные фото, которые осчастливят любого перфекциониста
    Совершенные фото, которые осчастливят любого перфекциониста

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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