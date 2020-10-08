Совершенные фото, которые осчастливят любого перфекциониста



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эти фотографии приведут вашего внутреннего перфекциониста в настоящий восторг

В этом несовершенном мире нам всем иногда хочется идеального порядка и симметрии. Увы, нечто совершенное или хотя бы близкое к совершенству встречается крайне редко.

Но мы постарались и нашли для вас несколько подтверждений того, что идеал все-таки существует. Эти фотографии приведут вашего внутреннего перфекциониста в настоящий восторг.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает