На аукцион выставили торт со свадьбы принцессы Дианы за $1200

По словам представителей аукционного дома тортик можно попробовать без вреда для здоровья

Американский аукционный дом Julien's Auctions решил выставить на продажу куски свадебных тортов с королевских свадеб британской монаршей семьи. Торги пройдут 23 июня в Planet Hollywood Resort & Casino в Лас-Вегасе, а также на он-лайн. Среди лотов — торт с торжества принцессы Дианы и принца Чарльза,



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По словам представителей аукционного дома тортик можно попробовать без вреда для здоровья

Американский аукционный дом Julien's Auctions решил выставить на продажу куски свадебных тортов с королевских свадеб британской монаршей семьи. Торги пройдут 23 июня в Planet Hollywood Resort & Casino в Лас-Вегасе, а также на он-лайн.

Среди лотов — торт с торжества принцессы Дианы и принца Чарльза, стоимость которого составит около 1200 долларов, а также десерты со свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принца Эндрю и Сары Фергюсон, принцессы Анны и капитана Марка Филлипса и других представителей семьи.

Ранее подобный лот выставлялся в 2015 году. Тогда на торги выставили часть торта со свадьбы королевы Елизаветы II и принца Эдинбургского Филиппа. Несмотря на то, что с момента свадьбы прошло более полувека, по словам представителей аукционного дома Gorringes, торт был съедобен, потому что был обильно пропитан южно-африканским ромом, а также хранился в специальных условиях. Стоимость лота составила 500 фунтов.

Джерело: graziamagazine.ru