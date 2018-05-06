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    Королева Елизавета II наградила сэра Пола Маккартни Орденом Кавалеров почета

    Спустя 20 лет после получения титула рыцаря участник легендарных The Beatles Пол Маккартни был удостоен еще одной почетной награды
    Во время торжественной церемонии в Букингемском дворце королева Елизавета II вручила 75-летнему сэру Полу Орден Кавалеров Почета за достижения в области музыки.  «Я расцениваю это, как огромную честь для меня и моей семьи. И думаю, как гордились бы мной мать и отец, если бы видели это»,- написал музыкант в своем официальном
    • Сьогодні, 10:39
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    Елизавета II и Пол Маккартни
    Елизавета II и Пол Маккартни

    Спустя 20 лет после получения титула рыцаря участник легендарных The Beatles Пол Маккартни был удостоен еще одной почетной награды

    Во время торжественной церемонии в Букингемском дворце королева Елизавета II вручила 75-летнему сэру Полу Орден Кавалеров Почета за достижения в области музыки. 

    «Я расцениваю это, как огромную честь для меня и моей семьи. И думаю, как гордились бы мной мать и отец, если бы видели это»,- написал музыкант в своем официальном обращении.

    На церемонии Пола сопровождала его супруга, 58-летняя Нэнси Шевелл, а дочь, 46-летняя модельер Стелла Маккартни, хотя и не смогла присоединиться к отцу, все равно активно его поддержала: по ее эскизу был сшит синий двубортный костюм, который певец надел для награждения. 

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    Королева Елизавета II наградила сэра Пола Маккартни Орденом Кавалеров почета
    Королева Елизавета II наградила сэра Пола Маккартни Орденом Кавалеров почета
    Королева Елизавета II наградила сэра Пола Маккартни Орденом Кавалеров почета

    «Отец, я горжусь тобой. То, чего ты достиг в своем творчестве на этой земле, вдохновило миллионы людей и наполнило сердце твоей маленькой девочки любовью и надеждой. Любовь - это все, что тебе нужно, и ты получаешь ее сегодня от своей семьи вместе с этой невероятной наградой»,- написала Стелла в Instagram.

    Джерело: Hello!

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