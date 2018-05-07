Первая фотосессия новорожденного сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма очаровала сеть

Кенсингтонский дворец показал первую фотосессию новорожденного принца Луи

23 апреля Кейт Миддлтон и принц Уильям стали многодетными родителями: у супругов родился сын, которого они назвали Луи Артур Чарльз. А теперь Кенсингтонский дворец опубликовал первую фотосессию малыша. Авторами снимков выступила сама герцогиня Кэтрин. На одном из фото принц Луи запечатлен всего



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кейт Миддлтон, принц Уильям и новорожденный сын Луи

Кенсингтонский дворец показал первую фотосессию новорожденного принца Луи

23 апреля Кейт Миддлтон и принц Уильям стали многодетными родителями: у супругов родился сын, которого они назвали Луи Артур Чарльз.

А теперь Кенсингтонский дворец опубликовал первую фотосессию малыша. Авторами снимков выступила сама герцогиня Кэтрин. На одном из фото принц Луи запечатлен всего через несколько дней после рождения, а на втором кадре старшая сестра новорожденного принцесса Шарлотта держит брата на руках и нежно целует его.

Снимок брата и сестры был сделан в день рождения принцессы Шарлотты: 2 мая малышке исполнилось три года. Тогда дворец вопреки традициям не поделился ее новым фото, зато теперь поклонники королевской семьи смогли увидеть девочку вместе с новорожденным братом.

Напомним, что на прошлой неделе новорожденный принц Луи получил свидетельство о рождении и первый подарок от знаменитости.

Джерело: graziamagazine.ru