Первая фотосессия новорожденного сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма очаровала сеть
- Сьогодні, 09:40
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Кенсингтонский дворец показал первую фотосессию новорожденного принца Луи
23 апреля Кейт Миддлтон и принц Уильям стали многодетными родителями: у супругов родился сын, которого они назвали Луи Артур Чарльз.
А теперь Кенсингтонский дворец опубликовал первую фотосессию малыша. Авторами снимков выступила сама герцогиня Кэтрин. На одном из фото принц Луи запечатлен всего через несколько дней после рождения, а на втором кадре старшая сестра новорожденного принцесса Шарлотта держит брата на руках и нежно целует его.
Снимок брата и сестры был сделан в день рождения принцессы Шарлотты: 2 мая малышке исполнилось три года. Тогда дворец вопреки традициям не поделился ее новым фото, зато теперь поклонники королевской семьи смогли увидеть девочку вместе с новорожденным братом.
Напомним, что на прошлой неделе новорожденный принц Луи получил свидетельство о рождении и первый подарок от знаменитости.
Джерело: graziamagazine.ru