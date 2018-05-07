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    Первая фотосессия новорожденного сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма очаровала сеть

    Кенсингтонский дворец показал первую фотосессию новорожденного принца Луи
    23 апреля Кейт Миддлтон и принц Уильям стали многодетными родителями: у супругов родился сын, которого они назвали Луи Артур Чарльз. А теперь Кенсингтонский дворец опубликовал первую фотосессию малыша. Авторами снимков выступила сама герцогиня Кэтрин. На одном из фото принц Луи запечатлен всего
    • Сьогодні, 09:40
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    Кейт Миддлтон, принц Уильям и новорожденный сын Луи
    Кейт Миддлтон, принц Уильям и новорожденный сын Луи

    Кенсингтонский дворец показал первую фотосессию новорожденного принца Луи

    23 апреля Кейт Миддлтон и принц Уильям стали многодетными родителями: у супругов родился сын, которого они назвали Луи Артур Чарльз.

    А теперь Кенсингтонский дворец опубликовал первую фотосессию малыша. Авторами снимков выступила сама герцогиня Кэтрин. На одном из фото принц Луи запечатлен всего через несколько дней после рождения, а на втором кадре старшая сестра новорожденного принцесса Шарлотта держит брата на руках и нежно целует его.

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    Первая фотосессия новорожденного сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма очаровала сеть
    Первая фотосессия новорожденного сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма очаровала сеть

    Снимок брата и сестры был сделан в день рождения принцессы Шарлотты: 2 мая малышке исполнилось три года. Тогда дворец вопреки традициям не поделился ее новым фото, зато теперь поклонники королевской семьи смогли увидеть девочку вместе с новорожденным братом.

    Напомним, что на прошлой неделе новорожденный принц Луи получил свидетельство о рождении и первый подарок от знаменитости. 

    Джерело: graziamagazine.ru

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