Елизавета II прилетела на вертолете к новорожденному сыну Кейт Миддлтон

Королева выбрала повседневный наряд для встречи со своим шестым правнуком

Королева Великобритании Елизавета II впервые повидалась со своим самым младшим правнуком, принцем Луи Артуром Чарльзом Кембриджским, который появился на свет 23 апреля. Их встреча состоялась 1 мая. Специально для этого Елизавета II отправилась из Букингемского дворца в Кенсингтон на вертолете. Именно там живет семья принца Уильяма и Кейт Миддлтон.



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Елизавета ІІ

Королева выбрала повседневный наряд для встречи со своим шестым правнуком

Королева Великобритании Елизавета II впервые повидалась со своим самым младшим правнуком, принцем Луи Артуром Чарльзом Кембриджским, который появился на свет 23 апреля. Их встреча состоялась 1 мая.

Специально для этого Елизавета II отправилась из Букингемского дворца в Кенсингтон на вертолете. Именно там живет семья принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Для посещения королева выбрала очень домашний образ, – юбку в клетку, розовый свитер, синюю безрукавку и традиционный платок. Образ был дополнен черной обувью и такого же цвета сумочкой.

Отметим, для Кейт Миддлтон и принца Уильяма Луи Артур Чарльз стал третьим ребенком, а для королевы – шестым правнуком. В очереди на британский престол он занимает пятое место. Перед ним его дед принц Чарльз, отец Уильям, а также старшие брат и сестра принц Джордж и принцесса Шарлотта.

Напомним, что малыш появился на свет в больнице Святой Марии. Мальчик родился с весом 3,83 кг. Принц Уильям присутствовал на родах. В этот же день герцогиня и новорожденный принц были выписаны из клиники. Кейт появилась на пороге здания с малышом на руках и приветствовала британцев.

Джерело: 24 канал