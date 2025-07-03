На аукціон виставлено шматок Марсу за $4 млн

Найбільший відомий фрагмент Марса на Землі виставлено на аукціон: Очікувана ціна до $4 мільйонів

Унікальний метеорит, що є найбільшим відомим фрагментом Марса на Землі, буде виставлено на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку 16 липня 2025 року. Очікується, що його ціна сягне до $4 мільйонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Цей метеорит, відомий як NWA 16788, важить вражаючі 24,5 кг, що робить його набагато масивнішим порівняно з більшістю марсіанських метеоритів, які зазвичай є невеликими фрагментами. За даними Sotheby's, він приблизно на 70% більший за наступний за величиною шматок Марса, коли-небудь знайдений на Землі. Це неймовірно рідкісне явище, адже на нашій планеті було знайдено лише близько 400 марсіанських метеоритів.

NWA 16788 був виявлений у листопаді 2023 року у віддаленому регіоні Агадес у Нігері. Кассандра Хаттон, віце-голова відділу науки та природничої історії Sotheby's, назвала його «відкриттям надзвичайного значення» та «найціннішим у своєму роді, коли-небудь запропонованим на аукціоні».

«Вивітрений своєю подорожжю крізь простір і час, його величезні розміри та безпомилковий червоний колір виділяють його як знахідку, що трапляється раз на покоління. Цей чудовий метеорит забезпечує відчутний зв'язок з червоною планетою – нашим небесним сусідом, який давно захоплює людську уяву», – додала вона.

Аналіз внутрішнього складу метеорита показав, що він, ймовірно, був відірваний від поверхні Марса та викинутий у космос внаслідок зіткнення з астероїдом, яке було настільки потужним, що перетворило частини метеорита на скло. На його поверхні також можна побачити склоподібну кору, яка утворилася під час проходження крізь земну атмосферу.

Факт продажу такого унікального зразка викликає занепокоєння серед деяких науковців. Стів Брусатт, професор палеонтології та еволюції Единбурзького університету, висловив думку, що було б «шкода, якби воно зникло у сховищі якогось олігарха. Воно має бути в музеї, де його можна вивчати, де ним можуть насолоджуватися діти, сім'ї та широка громадськість».

Однак, Джулія Картрайт, планетологиня та незалежна наукова співробітниця Інституту космосу при Університеті Лестера, зазначає, що існує «симбіотичні стосунки» між дослідниками та колекціонерами. «Якби не було ринку для пошуку, колекціонування та продажу метеоритів, у наших колекціях би їх не було стільки – і це рухає науку!», – сказала вона.

Хоча доля метеорита після аукціону невідома, контрольний зразок NWA 16788 зберігається в обсерваторії Фіолетової гори в Китаї. Картрайт вважає, що «науковий інтерес залишиться, і новий власник може бути дуже зацікавлений у тому, щоб навчитися з нього, тому ми все ще можемо зібрати з цього багато наукової інформації».

Нагадаємо, кишеньковий годинник, знайдений серед речей пасажира, який загинув під час катастрофи «Титаніка», може бути проданий на аукціоні за суму до £50,000.