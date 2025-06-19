«Укрбуд» продано з аукціону втричі дорожче стартової ціни

У вересні минулого року уряд ухвалив рішення включити 100% акцій «Укрбуду» до переліку об'єктів великої приватизації

До складу товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» входить 10 дочірніх підприємств

У Києві відбувся аукціон з великої приватизації Державного пакета акцій розміром 100 % статутного капіталу державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд». У ході торгів змагалися п'ятеро учасників, що зумовило зростання вартості лота зі стартових 262 млн 646 тис. грн, до фінальних – 805 млн 1 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Фонд держмайна.

Повідомляється, що найвищу ставку за пакет акцій компанії запропонувало товариство з обмеженою ваідповідальністю «Петро Ойл Енд Кемікалс». Згідно з даними сервісу Opendatabot, власником компанії «Петро Ойл Енд Кемікалс» є «Лурак Інвестментс Лімітед» (100%, Кіпр), кінцевим бенефіціаром вказаний Давід Бежуашвілі через «Чемексім Інтернешнл Лтд» (Грузія).

В. о Голови Фонду держмайна Іванна Смачило підкреслила, що український бізнес демонструє високий інтерес до розвитку великих промислових об’єктів, що яскраво підтверджується конкуренцією на аукціонах.

Фонд держмайна зауважив, що до умов приватизації об'єкта належить 10 пунктів, відповідно до яких покупець пакета акцій зобов’язаний від дати переходу права власності на придбаний пакет акцій забезпечити їх виконання, зокрема:

збереження основних видів діяльності Державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд»;

погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом, які наявні на дату переходу права власності на придбаний пакет акцій товариства, та недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу.

До складу товариства входить 10 дочірніх підприємств загальною балансовою вартістю активів станом на 31.12.2024 понад 255 млн грн, серед яких: проєктні інститути та навчально-курсові комбінати, об’єкти нерухомості у різних містах України, з яких частина вже здана в оренду.

У березні Кабінет міністрів виставив на аукціон будівельну компанію «Укрбуд» зі стартовою ціною лота 262 млн 646 тис. грн.

Будівельна компанія «Укрбуд» є однією з компаній, пов’язаних з іншою юридичною особою – «Українською державною будівельною корпорацією «Укрбуд». Президентом держкорпорації протягом 2010-2016 років був Максим Микитась. Він побудував власний приватний будівельний бізнес, використовуючи бренд державної компанії.

Кабінет міністрів виставляє на аукціон будівельну компанію «Укрбуд» фото: Telegram/Олексій Гончаренко

ТОВ «Укрбуд девелопмент» Микитася, використовуючи «парасольку» державного підприємства, була одним із найбільших гравців на ринку будівництва житла Києва. Передана на приватизацію компанія, займалася переважно промисловим будівництвом.

Нагадаємо, Максим Микитась з 2019 року є головним фігурантом справи про розкрадання 81 млн грн при будівництві квартир для Нацгвардії. У жовтні 2019-го йому повідомили про підозру в розкраданні, а 1 грудня 2020 року – про підозру в даванні хабаря. 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

Крім цього, екснардеп Микитась проходив обвинуваченим у справі за вчинення хуліганства щодо колишнього Любецького селищного голови Сергія Пінчука під час парламентських виборів у 2019 році. У серпні 2023 року суд закрив справу за строками давності. Однак прокуратура оскаржила це рішення в апеляції.

До слова, у квітні 2024 року Вищий антикорупційний суд відпустив Микитася, у якого закінчився термін домашнього арешту, під заставу у розмірі 908,4 тис. грн.