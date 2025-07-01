Фонд держмайна відмовився продати «Укрбуд» переможцю аукціону

Компанія Давида Бежуашвілі дискваліфікована з приватизаційного аукціону

Фонд державного майна відмовився затвердити результати електронного аукціону з продажу об'єкта великої приватизації – 100% акцій державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані сайту «Prozorro.Продажі».

Компанію «Петро ойл енд кемікалс» грузинського бізнесмена Давида Бежуашвілі, яка запропонувала за «Укрбуд» 805 млн грн, дискваліфіковано учора, 30 червня. після отримання службової записки від Департаменту економічної безпеки та встановлення щодо переможця обмежень, визначених п. 11 ч. 2 ст. 8 закону про приватизацію. Згідно із законом, не можуть бути покупцями фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до закону України «Про санкції», а також пов’язані з ними особи.

Право на приватизацію перейшло до товариства з обмеженою відповідальністю «Техно-онлайн», яке запропонувало на гривню менше. Компанія зареєстрована у 2007 році у Сумах. Основний напрямок діяльності – гуртова торгівля залізними виробами, сантехнікою та опалювальним обладнанням. Бенефіціаром виступає Марина Айаб.

У разі укладення угоди, вона отримає підприємство, до якого входять 88 будівель, споруд та нежитлових приміщень, а також 17 земельних ділянок. У Києві компанія має 19 об’єктів площею 27 158,9 кв. м. Також нерухомість є у Львові, Харкові, Одесі та Дніпрі. Частина лотів складається з кількох об’єктів, що підвищує їх комплексну цінність.

Нагадаємо, у Києві відбувся аукціон з великої приватизації Державного пакета акцій розміром 100 % статутного капіталу державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд». У ході торгів змагалися п'ятеро учасників, що зумовило зростання вартості лота зі стартових 262 млн 646 тис. грн, до фінальних – 805 млн 1 тис. грн. Найвищу ставку за пакет акцій компанії запропонувало товариство з обмеженою ваідповідальністю «Петро Ойл Енд Кемікалс». Згідно з даними сервісу Opendatabot, власником компанії «Петро Ойл Енд Кемікалс» є «Лурак Інвестментс Лімітед» (100%, Кіпр), кінцевим бенефіціаром вказаний Давід Бежуашвілі через «Чемексім Інтернешнл Лтд» (Грузія).

У березні Кабінет міністрів виставив на аукціон будівельну компанію «Укрбуд» зі стартовою ціною лота 262 млн 646 тис. грн.

Будівельна компанія «Укрбуд» є однією з компаній, пов’язаних з іншою юридичною особою – «Українською державною будівельною корпорацією «Укрбуд». Президентом держкорпорації протягом 2010-2016 років був Максим Микитась. Він побудував власний приватний будівельний бізнес, використовуючи бренд державної компанії.

Кабінет міністрів виставляє на аукціон будівельну компанію «Укрбуд» фото: Telegram/Олексій Гончаренко

ТОВ «Укрбуд девелопмент» Микитася, використовуючи «парасольку» державного підприємства, була одним із найбільших гравців на ринку будівництва житла Києва. Передана на приватизацію компанія, займалася переважно промисловим будівництвом.

Максим Микитась з 2019 року є головним фігурантом справи про розкрадання 81 млн грн при будівництві квартир для Нацгвардії. У жовтні 2019-го йому повідомили про підозру в розкраданні, а 1 грудня 2020 року – про підозру в даванні хабаря. 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

Крім цього, екснардеп Микитась проходив обвинуваченим у справі за вчинення хуліганства щодо колишнього Любецького селищного голови Сергія Пінчука під час парламентських виборів у 2019 році. У серпні 2023 року суд закрив справу за строками давності. Однак прокуратура оскаржила це рішення в апеляції.

До слова, у квітні 2024 року Вищий антикорупційний суд відпустив Микитася, у якого закінчився термін домашнього арешту, під заставу у розмірі 908,4 тис. грн.