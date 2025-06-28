На Тернопільщині виконавча служба вилучила у боржника гілку граба

Вилучене майно продають з аукціону

На Тернопільщині за рішенням суду в одного з боржників конфіскували стовбур дерева. Державна виконавча служба виставила його на аукціон зі стартовою ціною 90 гривень. Як інформує «Главком», відповідне рішення оприлюднили на сайті державного підприємства «СЕТАМ».

Ідеться про стовбур дерева породи граб, який конфіскував Бережанський районний суд Тернопільської області.

Для участі в торгах зареєструвалися вже 27 учасників. Стартова ціна, зазначена в аукціоні, становить 90 гривень, а крок аукціону – 4 гривні 50 копійок.

Про початок торгів оголосили ще 20 червня. Вони триватимуть до 30 червня.

Раніше Київський автомобільний ремонтний завод продано на приватизаційному аукціоні за 310 млн грн, що більш ніж у три з половиною рази перевищує стартову ціну, яка становила 88,4 мільйона.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 1 квітня провів аукціон з продажу колишнього головного офісу «Сбербанку» в Києві, його за 916 млн грн збирається придбати одне з держпідприємств.

Повідомляється, що переможець аукціону отримав право придбати будинок площею 6868,9 кв. м на вул. Володимирській, 46 разом з основними засобами (554 одиниці обладнання).